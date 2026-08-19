Sindicatele profesorilor nu renunță și cer în continuare majorarea salarială din 1 septembrie

Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) își menține revendicarea privind majorarea salariilor angajaților din educație și știință începând cu 1 septembrie 2026, chiar dacă Guvernul a anunțat că noua lege a salarizării va intra în vigoare abia de la 1 ianuarie 2027.Într-un comunicat publicat după protestul organizat miercuri, 19 august, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, sindicaliștii au transmis autorităților mesajul: „Respectați-vă promisiunile!”.

FSEȘ susține că principala revendicare a angajaților din educație și știință este respectarea angajamentului anunțat anterior de autorități privind majorarea salariilor de la 1 septembrie. Sindicaliștii cer ca această creștere să fie prevăzută în actele normative și să se reflecte efectiv în veniturile angajaților.

„Un salariu decent este un drept, nu un privilegiu”, se arată în rezoluția adoptată la protest.

Potrivit sindicatelor, nivelul actual al salarizării afectează atractivitatea profesiei didactice și a carierei în cercetare, contribuind la dificultățile de atragere și menținere a specialiștilor în sistem.

FSEȘ cere, între altele, o majorare salarială reală și echitabilă, creșterea atractivității profesiei didactice, predictibilitate în ceea ce privește veniturile și implicarea efectivă a sindicatelor în elaborarea și aplicarea deciziilor care vizează salarizarea și condițiile de muncă.

Sindicaliștii solicită, de asemenea, Guvernului să prezinte public, în cel mai scurt timp, mecanismul concret de majorare a salariilor, cuantumul acesteia și sursele financiare necesare.

Sindicatele analizează propunerile Guvernului

După protest, liderii sindicali s-au întâlnit, la ora 12:00, cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, la Casa Sindicatelor. În cadrul discuțiilor a fost analizată situația creată și au fost prezentate soluțiile anunțate de premierul Vasile Tofan.

Guvernul a anunțat că noua lege a salarizării va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar pentru a compensa amânarea aplicării acesteia vor fi acordate, în luna octombrie, plăți unice pentru bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei.

Pentru angajații din învățământ este prevăzută o plată unică de 4.000 de lei, în timp ce majorările salariale permanente urmează să fie aplicate de la începutul anului viitor.

FSEȘ precizează că aceste propuneri urmează să fie analizate în organizațiile sindicale primare, iar membrii de sindicat vor decide asupra pașilor care urmează.

În rezoluția adoptată miercuri, FSEȘ avertizează că, în cazul în care revendicările nu vor fi soluționate și angajamentele asumate nu vor fi respectate, Federația își rezervă dreptul de a recurge la toate formele legale de acțiune sindicală.

„Promisiunile trebuie respectate! 1 septembrie 2026 trebuie să devină data unei majorări salariale reale, nu a unei noi promisiuni!”, se arată în document.

Sindicaliștii au transmis că protestul din 19 august nu reprezintă un punct final, ci un mesaj către autorități că angajații din educație și știință așteaptă soluții concrete.

„Cerem respect pentru muncă! Cerem echitate! Cerem salarii decente! Cerem respectarea promisiunilor!”, se mai arată în rezoluția FSEȘ.

Profesorii și alți angajați din sistemul educațional s-au adunat în centrul Chișinăului, la o acțiune de protest organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei. Sindicaliștii cer majorarea salariilor începând cu 1 septembrie, conform angajamentelor asumate de autorități.

Acțiunea a avut loc chiar în timpul ședinței Executivului. Astfel, premierul Vasile Tofan și ministrul Educației, Dan Perciun, au ieșit să discute cu protestatarii. De asemenea, prim-ministrul a ținut astăzi o conferință de presă, explicând legea salarizării și venind cu soluții pentru profesori.