Ion Ceban și-a făcut testul antidrog. Din păcate, prostia nu poate fi cuantificată

Primarul Chișinăului a anunțat public că și-a făcut testul antidrog, într-un gest prezentat drept dovadă de transparență și responsabilitate. Doar că episodul spune mai mult despre strategia de imagine decât despre guvernare. În lipsa oricărei acuzații concrete, testul nu lămurește nimic din problemele reale ale orașului și nici nu răspunde întrebărilor legitime legate de deciziile administrative, alianțele politice sau direcția în care este împinsă capitala.

Într-un context tensionat, cu infrastructură șubredă, servicii publice contestate și suspiciuni persistente privind jocuri politice opace, Ion Ceban a ales spectacolul. Testul devine astfel un paravan mediatic: mult zgomot, zero soluții. Transparența nu se demonstrează cu gesturi simbolice, ci cu documente, proceduri clare, licitații curate și asumare publică pentru eșecuri.

Chișinăul are nevoie de competență, viziune și răspunsuri la problemele concrete ale cetățenilor. Din păcate, acestea nu pot fi măsurate într-un test rapid și nici înlocuite de cascadorii de PR.