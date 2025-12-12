Vasile Costiuc, cu lapte și brânză la Parlament: „Propunem audierea șefului ANSA”

Vasile Costiuc a venit la ședința Parlamentului cu lapte și brânză, acuzând Agenția pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) că ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse lactate autohtone, etichetate „bio”. Deputatul a cerut audierea șefului Agenției, susținând că decizia afectează producătorii locali.

„V-am adus câteva cadouri aici, lactate, produse bio, naturale, pentru a promova, inclusiv campania care am auzit-o de la dumneavoastră, Cumpărăm Autohton și susținem producătorii autohtoni.

Propunerea noastră este să-l audiem șeful ANSA, Radu Musteață, dacă nu greșesc, în legătură cu ordinul lui, prin care a dispus scoaterea de la raft din magazine a produselor biologice care sunt crescute, produse la noi acasă. E o chestie care ține de locurile, de muncă, de venituri, de buget. De asta este extrem de important”, a declarat Vasile Costiuc.

Menționăm că producătorul local a cerut ANSA să anuleze procesul-verbal de control. Pe 1 decembrie, instituția l-a informat că examinarea cererii a fost prelungită, invocând volumul mare de dosare și complexitatea procedurii administrative.

Propunerea lui Costiuc de a-l audia pe șeful ANSA nu a întrunit numărul necesar de voturi. 42 de deputați din opoziție au votat pentru.