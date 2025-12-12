Ion Ceban vs. Oana Țoiu: Primarul prorus a cheltuit circa 38 de mii de euro în procesul privind interdicția de intrare în Schengen. Spălare de bani!?

Primarul Ion Ceban a cheltuit de la începutul anului circa 38 de mii de euro (188.225 RON) pentru serviciile unui cabinet de avocatură din București. Contractul a fost încheiat pe 22 iulie, la o zi după ce edilul a anunțat că o dă în judecată pe ministra de Externe, Oana Țoiu, în contextul interdicției de intrare în spațiul Schengen.

Potrivit declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), după plecarea din funcția de deputat, Ion Ceban indică că a plătit 188.225 de roni pentru serviciul juridic.

În declarația de avere, edilul Capitalei declară și un împrumut de 31.000 de euro de la sora sa, Ana Chirița. Acesta trebuie să-i întoarcă datoria până în 2030.

De la începutul anului și până la 10 decembrie, data completării documentului, Ion Ceban a ridicat un salariu de circa 285.000 de lei de la Primăria Chișinău, precum și diurne în valoare de aproximativ 57.000 de lei. Având în vedere că primarul Ion Ceban nu are venituri mai mari de 1500 de euro pe lună, suma plătită casei de avocatură nu poate fi justificată, iar surse de la București afirmă că suma plătită este exagerată ceea ce ne duce la faptul că Ion Ceban încercă să își spele banii murdari primiți de la Moscova.

Prorusul Ion Ceban a fost interzis în România, dar și întreg spațiul Schengen timp de 5 ani. Anunțul a fost făcut pe 9 iulie, de Ministerul de Externe de la București, care menționa că decizia a fost luată din motive „ce țin de considerente de siguranță națională”.

Ulterior, ministra de Externe, Oana Țoiu, a explicat că interdicția lui Ion Ceban i-a fost aplicată din cauza legăturilor cu Rusia și a fost decisă după o documentare minuțioasă:

„Există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanți ai Federației Ruse. Pentru România este extrem de important ca acest tip de influență să fie limitată pe teritoriul nostru, mai ales că noi avem un număr foarte mare de cetățeni, care sunt și cetățeni români, și cetățeni ai Republicii Moldova. Este o decizie care a fost luată din rațiuni care țin de siguranța națională”.

În luna iulie 2025, Ion Ceban anunțat că o va da în judecată pe ministra de Externe a României. Iar la începutul lunii septembrie, judecătorii de la București i-au respins cererea lui Ceban, privind ridicarea restricției de călătorie. Atunci, avocații primarului au menționat că vor ataca decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție.