Igor Munteanu a demisionat din fruntea partidului CUB

Igor Munteanu a demisionat din funcția de președinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare”. Interimatul funcției va fi asigurat de Victor Țărnă.

„De ieri, partidul CUB are un președinte interimar, în persoana dl Victor Țărnă, care are obligația să asigure partidului unitatea, echilibrul și coerența de care are nevoie până la viitorul congres. Decizia este definitivă și aprobată de Biroul Permanent si CNP la 11 decembrie. Personal, am decis să revin la niște proiecte academice pe care le-am neglijat în ultima vreme. Am avut o experiență de neuitat în ultimii 3 ani și le mulțumesc pe această cale tuturor celor care mi-au rămas prieteni și colegi, la bine și la greu.

Cu cele mai bune gânduri”, a scris Igor Munteanu.