Cât de ușor este să-ți găsești un loc de muncă în Bălți? Ce spun locuitorii orașului

Echipa tvn.md se află în centrul orașului Bălți, în piața Vasile Alecsandri, și au decis să întrebe bălțenii cât de ușor este să-ți găsești un loc de muncă.

O bună parte dintre cei intervievați afirmă că angajarea rămâne o provocare, în special atunci când oamenii caută un salariu decent.

„Nu este ușor, nu este ușor, da, poți să găsești un job, dar care să fie achitată puțin, dar cu un salariu de 10.000 de lei, atunci este foarte dificil să te angajezi undeva.”

„E cam greu, este problematic, sunt, dar nu sunt plătite cum trebuie, cu așa salariu ce oferă nu poți nici serviciile comunale să achiți.”

„Foarte greu. – De ce? Vârsta, cum ar fi în cazul meu, cunoașterea limbilor, profesii moderne îndeosebi pentru tineri.”

Există și bălțeni care cred că un loc de muncă poate fi găsit fără mari dificultăți și că totul depinde de pregătire, ambiție și dorința reală de a munci

„Cei care caută, găsesc, credeți-mă, dacă persoana are studii, dacă se stăruie, atunci el va putea să-și găsească de lucru și să câștige bine.”

„Este ușor, dacă omul dorește și are studii, găsește, la noi în Moldova găsește loc. Îți găsești, pur și simplu (tinerii) nu vreau să muncească, eu cred, ei vor deodată mult, dar noi am început cu puțin. Eu ca asistentă medicală am început cu 60 de lei, cu 80 de lei, cu 100 de lei și deja pe urmă…”

Conform ANOFM, la moment în țară sunt înregistrate aproximativ 12.000 de locuri de muncă vacante. Domeniile cu cele mai multe locuri libere:

administrație publică și apărare – 8,2 mii posturi;

sănătate și asistență socială – 4,6 mii;

învățământ – 4,0 mii;

transport și depozitare – 3,4 mii.