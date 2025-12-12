Aproape 180 de mii de familii au rămas fără ajutor la contor pentru că nu erau eligibile. Câți moldoveni vor lua compensația

Aproape 180 de mii de gospodării care au solicitat compensații pentru sezonul rece nu vor beneficia de sprijinul oferit de stat. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat într-o conferință de presă că, dintre cele peste 783 de mii de cereri depuse, au fost acceptate 605 538.

Restul cererilor au fost respinse fie pentru că nu întruneau criteriile programului, fie pentru că au fost completate eronat sau incomplete.

„Plățile vor ajunge de astăzi la cetățeni. Cei care dețin și au indicat un card social vor primi astăzi banii în conturi, iar restul cetățenilor „eligibili” pentru compensații, vor primi banii la Poștă, începând cu 15 decembrie”, a precizat Plugaru.