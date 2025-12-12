VIDEO: „Mă sună Lia”. Dialog uluitor între președinta și vicepreședinta Curții de Apel București. Dovada Justiției capturate

Curtea de Apel Bucureşti a organizat, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Conferința a fost marcată de tensiuni între jurnaliști și șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, dar și de două momente șoc: unul în care o judecătoare a transmis, la începutul conferinței, că lucrează într-o atmosferă toxică, confirmând cele prezentate în documentar și al doilea când în timpul conferinței Ionela Tudor, vicepreședinta instanței, este sunată chiar de șefa ÎCCJ, Lia Savonea.

În conferința de presă în care conducerea Curții de Apel București a ieșit să răspundă acuzațiilor făcute de unii judecători, Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta instanței.

„Mă sună Lia”

Aceasta i-a șoptit președintei Liana Arsenie: .„Mă sună Lia, mă duc să vorbesc”, după care a ieșit din sală.

S-a întors în scurt timp și i-a șoptit Lianei Arsenie ce să răspundă, spun jurnaliștii de la Recorder. Cele două nu și-au dat seama că dialogul lor este surprins de microfoanele presei.