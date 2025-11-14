Radu Marian: PAS cunoştea că o companie administrată de Maria Acbaş a primit bani de la Şor

Partidul Acțiune și Solidaritate ştia înainte de începerea campaniei electorale despre faptul că o companie administrată de Maria Acbaș a primit bani de la Ilan Șor. Declaraţia a fost făcută de deputatul PAS, Radu Marian.

„Noi am discutat despre acest lucru până să apară public aceste informații. Știam de aceste acuzații și ele au fost clarificate.

Erau discuții până la campania electorală despre acestea alegații și le-am clarificat din timp. Mi s-au părut destul de relevante și clare aceste explicații, pentru că chiar nu ai cum să știi cine îți transferă banii în cazul dat.

Nu cred că putem să o acuzăm pe doamna Acbaș că are legături cu Șor. Dacă erau suspiciuni cât de cât serioase, eram să punem stop, dar nu a fost cazul și am verificat”, a spus Radu Marian.