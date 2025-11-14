VIDEO: Droguri de peste 2,5 milioane de lei, camuflate în colete expediate prin „Poșta Moldovei”. Patru suspecți, cercetați de oamenii legii

O rețea de traficanți de droguri a fost destructurată la Chișinău. Este vorba despre 4 persoane, trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 17 și 32 de ani, implicați în activitatea infracțională.

Aceștia au fost cercetați timp de două luni de către ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica.

Mai exact, este vorba despre cetățeni ai Ucrainei și ai Republicii Moldova, care aduceau drogurile prin contrabandă și le distribuiau prin intermediul aplicației Telegram.

„Investigațiile au arătat că un cuplu de refugiați din Ucraina utilizau două apartamente în municipiul Chișinău – unul folosit ca locuință, iar altul transformat în depozit de droguri. Substanțele interzise erau expediate prin Poșta Moldovei, camuflate în colete cu produse alimentare trimise din state ale Uniunii Europene și Canada.

Pentru a evita deconspirarea, cuplul a recrutat două persoane, cu vârste între 17 și 30 de ani, care aveau sarcina de a porționa drogurile în doze și de a le ascunde în diverse locații, conform instrucțiunilor primite pe Telegram”, ne informează reprezentanții Poliției R. Moldova.

Potrivit oamenilor legii, la începutul lunii noiembrie, ofițerii antidrog au efectuat percheziții în cele două apartamente folosite de suspecți.

Astfel, au fost ridicate: telefoane mobile, droguri de tip PVP (900 g), MDMA (650 g), 250 de comprimate Ecstasy, 10 grame de heroină, 10 grame de cocaină, aproximativ 5 000 de pachete zip-lock, bandă adezivă și cântare electronice de înaltă precizie.

„Totodată, într-un colet verificat în incinta Poștei Moldovei au fost descoperite 4 kg de marijuana și 70 de țigări electronice încărcate cu ulei de cannabis.

Valoarea totală a drogurilor confiscate depășește 2,5 milioane de lei”, ne mai spun cei de la Poliție.

În urma demersurilor procurorilor, instanța a emis mandate de arest pentru 30 de zile pe numele celor trei bărbați. Femeia este cercetată în stare de libertate, deoarece are la întreținere un copil minor și nu are rude pe teritoriul Republicii Moldova. Dar, ea are obligația de a nu părăsi localitatea.

Potrivit legislației, persoanele implicate în traficul de droguri riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare.