Activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău ar putea fi preluate de o companie moldovenească

Un posibil schimb major pe piaţa combustibililor pentru aviaţie în Republica Moldova. Compania moldovenească Executive JETZ Handling, activă de aproximativ doi ani la Aeroportul Internațional Chișinău, îşi extinde serviciile şi intenţionează să devină furnizor complet de combustibil pentru aeronave comerciale, în contextul în care activele companiei ruse Lukoil pot fi preluate.

Conform declaraţiilor lui Dorin Plugaru, reprezentant al Executive JETZ Handling, firma aşteaptă decizia Consiliul pentru Examinarea Investiţiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, necesară pentru a obţine ulterior licenţa de operare de la Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova.

Antreprenorul a menționat că, în prezent, firma sa deține două autocisterne de alimentare cu combustibil, cu o capacitate totală de 20 de mii de litri, însă este dificil de anticipat câte aeronave vor putea fi alimentate. Dorin Plugaru a precizat că totul depinde de cerere și de creșterea naturală a volumului de alimentări.

În același timp, directorul companiei a precizat că, în prezent, combustibilul AVGAS 100LL, folosit pentru aeronavele de mici dimensiuni, este importat din Polonia. Combustibilul JET A-1, destinat aeronavelor mari, va fi achiziționat de la rafinării străine, inclusiv din România. Totuși, pentru a putea cumpăra și distribui acest tip de carburant, firma are nevoie de licența Autorității Aeronautice Civile.

Lukoil-Moldova deţine actualmente monopolul asupra aprovizionării cu combustibil de aviație la Aeroportul Internațional Chișinău, iar sancţiunile americane care intră în vigoare pe 21 noiembrie impun oprirea colaborărilor comerciale cu compania rusă. Executivul de la Chişinău mizează pe „soluţii rapide” pentru a evita un eventual blocaj în aprovizionarea aviaţiei civile.