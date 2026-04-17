Râul Prut, repopulat: Peste două tone de pește, eliberate în lacul Costești–Stânca

Autoritățile au început, pe 16 aprilie, popularea cu pește a lacului de acumulare Costești–Stânca, de pe râul Prut. În total, aproximativ 2,5 tone de pește au fost eliberate în apă.

Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, astfel de acțiuni nu vor mai fi ocazionale, ci vor fi realizate anual, pentru a contribui la menținerea echilibrului ecologic al râurilor.

„Am dispus ca astfel de intervenții să devină o tradiție. Este important să avem continuitate, pentru a asigura sănătatea râurilor și menținerea stării ecologice a acestora”, a declarat ministrul.

Speciile introduse – cosaș, novac și sânger alb – au rolul de a contribui la echilibrul natural al ecosistemului acvatic, prin reducerea excesului de vegetație și îmbunătățirea calității apei.

Autoritățile anunță că o acțiune similară va avea loc și pe Nistru, în toamna acestui an. Potrivit ministrului Mediului, cantitatea de pește care va fi eliberată în Nistru va fi dublă, în contextul problemelor recente de poluare, iar decizia va fi luată în urma consultării experților și organizațiilor de mediu.