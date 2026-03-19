Ioniță: R. Moldova produce mai multă energie decât consumă, dar riscă să piardă bani

Republica Moldova intră într-o nouă etapă energetică: în vara anului 2026, în anumite intervale ale zilei, producția de energie electrică va depăși consumul intern. Totuși, expertul în politici economice Veaceslav Ioniță avertizează că fenomenul, generat de creșterea accelerată a capacităților regenerabile, aduce însă și riscuri economice majore.

Potrivit expertului Veaceslav Ioniță, această evoluție nu este una întâmplătoare, ci rezultatul unei expansiuni rapide a producției din surse regenerabile, în special a energiei fotovoltaice.

Datele din 2025 arată o creștere fără precedent a acestui sector. Dacă în 2024 producția de energie regenerabilă era de circa 534 de milioane kWh, în 2025 aceasta a depășit 1,1 miliarde kWh. Practic, într-un singur an a fost instalată mai multă capacitate decât în toată perioada anterioară.

„Este o transformare structurală, nu doar una spectaculoasă. Moldova trece de la statutul de consumator dependent de importuri la cel de producător relevant pe piața energetică”, subliniază Ioniță.

Estimările pentru 2026 indică o pondere de 35–40% a energiei regenerabile în consumul total, o schimbare considerată istorică pentru o țară care, până recent, importa aproape integral energia electrică.

Totuși, această evoluție aduce și un paradox economic. Producția din surse fotovoltaice este concentrată în intervalul 09:00–15:00, când consumul este relativ scăzut, iar prețurile sunt mici. În schimb, dimineața devreme și seara, când cererea crește, producția regenerabilă scade semnificativ.

„Ajungem în situația în care energia este abundentă și ieftină atunci când nu este necesară și insuficientă, și scumpă atunci când este cea mai cerută”, explică expertul.

În lipsa unor soluții eficiente, acest dezechilibru poate genera pierderi pentru sistemul energetic. Moldova riscă să vândă energie la prețuri reduse în timpul zilei și să importe energie mai scumpă în orele de vârf.

Soluția indicată de specialist este dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, considerate „veriga lipsă” a sistemului. Acestea ar permite transferul energiei produse în surplus către intervalele cu cerere ridicată.

„Stocarea nu este doar o necesitate tehnică, ci și o oportunitate economică. Diferențele de preț între zi și seară pot fi valorificate”, afirmă Ioniță.

În opinia sa, Republica Moldova a făcut un pas important spre independența energetică, însă următoarea etapă este una de „inteligență energetică”, care presupune gestionarea eficientă a producției.

„Nu este suficient să produci energie. Trebuie să știi când și cum să o folosești”, conchide expertul.