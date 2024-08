Israelul a lansat un atac puternic în Liban

Armata israeliană a declarat că atacul aerian a vizat un depozit de arme folosit de militanții Hezbollah.

Tensiunile au crescut în regiune în ultimele săptămâni, după ce un atac cu rachetă atribuit Hezbollah a ucis 12 copii și adolescenți în Înălțimile Golan ocupate de Israel.

Israelul a răspuns prin uciderea unui important comandant Hezbollah în suburbiile Beirutului.

At least 9 people killed in an Israeli warplane attack on Wadi Al-Kfour in Nabatieh. There are children among those killed. pic.twitter.com/aiuVjumtg2

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) August 17, 2024