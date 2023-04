(ISTORIA DESPRE 1 APRILIE) A fost înfiinţată Societatea Literară Română, care se va numi “Academia Română”

1582 – Regele Carol IX al Franţei ordonă schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian (papa Grigore IX: 24.02.1582), renunţându-se la sărbătorirea Anului Nou la 1 aprilie pentru 1 ianuarie

1697 – S-a născut abatele Prevost, ziarist şi romancier francez (d. 1763)

1815 – S-a născut Otto von Bismarck, cancelar prusian şi apoi german (1862-1890), principal actor politic al unificării Germaniei între anii 1864-1871 (d. 1898)

1866 – A fost înfiinţată Societatea Literară Română, care se va numi, din 1867, ”Societatea Academică Română”, iar din 1879 se va transforma în “Academia Română”

1873 – S-a născut Serghei Rahmaninov, compozitor, pianist şi dirijor rus de origine tătară, reprezentant al curentului romantic târziu în muzică (d.1943)

1873 – Vasul cu aburi britanic ’’Atlantic’’ se scufundă în largul insulei canadiene Nova Scotia din Oceanul Atlantic, provocând moartea a 547 de persoane

1875 – S-a născut Edgar Wallace, corespondent de război, dramaturg şi scriitor de romane poliţiste britanic, autor a 175 de romane şi 24 de piese de teatru (d. 1932)

1881 – S-a născut Octavian Goga, poet, publicist şi om politic. A fost prim-ministrul României în perioada 28 decembrie 1937 – 11 februarie 1938. Este autorul volumelor “Poezii” – 1905, “Din umbra zidurilor” – 1913, “Ne cheamă pământul” – 1909, “Cântece fără ţară” – 1916, “Din larg”, poeme postume – 1939 (m. 7 mai 1938)

1918 – Înfiinţarea Royal Air Force în Marea Britanie, în contextul efortului de câştigare a primului război mondial, prin unificarea Royal Flyng Corps (1912) cu Royal Navy Air Service (1914)

1920 – S-a născut Toshiro Mifune, actor japonez care a jucat în peste 170 de filme, cunoscut prin rolurile din filmele ’’Cei şapte samurai’’ şi ’’Shogun’’ (d. 1997)

1922 – S-a născut William Manchester, scriitor şi biograf american, autor a 18 cărţi traduse în 20 de limbi, cea mai cunoscută fiind ’’Moartea unui preşedinte’’, referitoare la J.F. Kennedy (d. 2004)

1937 – Portul arab Aden, ocupat de Royal Navy în 1839 pentru a proteja comerţul cu India, devine colonie a Coroanei britanice până la obţinerea independenţei în 1967 (Yemenul de Sud)

1948 – Forţele sovietice din Germania blochează căile de comunicaţie către sectoarele de ocupaţie american, britanic şi francez din Berlin, declanşând prima criză a ’’Războiului Rece’’

1960 – La Cap Canaveral (Florida, SUA), NASA lansează primul satelit meteorologic, TIROS 1 (120 kg şi două camere TV), care a fost operaţional timp de 78 de zile

1970 – Preşedintele american Richard Nixon semnează Public Health Cigarette Smoking Act, prin care se interzice apariţia reclamelor pentru ţigări la radio şi tv şi se impune obligativitatea tipăririi pe pachete a textului: “Warning: The Surgeon General Has Determined that Cigarette Smoking Is Dangerous to Your Health.”

1973 – Lansarea ’’Proiectului Tiger’’, program de protecţie a tigrilor din India iniţiat de premierul Indira Gandhi (1966-1974), al cărui succes va determina chiar diminuarea aplicării sale

1976 – Fondarea companiei ’’Apple Computers’’, în Silicon Valley (California, SUA), de către Steve Jobs şi Steve Wozniak; compania va lansa în anii ’80 computerul personal MacIntosh

1979 – Instaurarea Republicii Islamice în Iran, având ca ghid spiritual pe viaţă pe ayatollahul Ruhollah Khomeiny

1993 – Consiliul de Securitate ONU a aprobat utilizarea forţei pentru apărarea spaţiului aerian al Bosniei

2001 – Fostul preşedinte iugoslav Slobodan Miloşevici (1997-2000) se predă forţelor poliţiei, pentru a fi trimis în faţa Tribunalului internaţional pentru crime de război în fosta Iugoslavie de la Haga

2004 – O scrisoare de 130 km semnată de 2,7 milioane de elevi bolivieni este trimisă secretarului general ONU, solicitându-se recuperarea ieşirii la Oceanul Pacific de către ţara lor, pierdută în urma războiului cu Chile din 1879-1883.

2008 – A murit Sabin Bălaşa, pictor român, autor şi regizor de filme de pictură animată, cât şi scriitor (n. 17 iunie 1932)

