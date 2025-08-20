PAS și cenzura: Dreptul exclusiv de a decide ce postări sunt „credibile” și care trebuie șterse de pe internet va aparține Centrului „Patriot”

Autoritățile de stat din Republica Moldova, mai exact cele aflate în subordinea directă a Președinției, vor institui „filtre anti-fake” pe platformele Meta, Google și YouTube și vor raporta direct postările pe care le vor califica drept „dezinformare”. Asta reiese dintr-o scrisoare semnată de șefa așa-numitului centru „Patriot”, Ana Revenco, adresată ministrului de Interne, Daniella Misail-Nichitin.

În documentul publicat de canalul de Telegram SPPOT se spune că toate sesizările privind „dezinformarea, manipularea informațiilor și ingerințele străine” ale Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării vor fi transmise de autoritățile moldovene către moderatorii platformelor internaționale Facebook, Instagram, YouTube și Google (Play, ADS).

Autoarea scrisorii mai menționează că instituția pe care o reprezintă a fost desemnată punct focal de legătură cu Meta Platforms și Google LLC, ceea ce îi oferă un rol direct în comunicarea și transmiterea sesizărilor către companiile tehnologice globale.

„Cel mai important efect negativ al dezinformării este reducerea încrederii publicului în dovezi factologice, amplificarea diviziunilor societale și dificultatea construirii unui consens național, esențial pentru abordarea provocărilor complexe într-un context marcat de numeroase amenințări. Acest lucru afectează, în special, reziliența societală”, se menționează în scrisoare.

Amintim că, de curând, așa-numitul centru „Patriot” a trecut oficial în subordinea președintelui Maia Sandu, după ce un proiect de lege în acest sens, votat de deputații PAS, a fost promulgat de șefa statului. Astfel, potrivit noilor norme legale, directorul structurii va putea fi numit și demis tot de președintele R. Moldova, nu de Parlament, și nu va mai putea fi supus controlului parlamentar. De asemenea, șeful centrului va fi membru din oficiu al Consiliului Suprem de Securitate.