Istoria unei tragedii: Cum a apărut enclava Nagorno-Karabah și de ce a fost un focar de conflicte. Trauma genocidului armean

Conflictul din jurul regiunii Nagorno-Karabah nu se poartă doar între Armenia şi Azerbaidjan. Punctul său culminant provizoriu este iminenta desfiinţare a enclavei. Iată un scurt istoric al celor întâmplate până acum, relatează postul de radio Deutsche Welle.

În cazul complicatului conflict din jurul enclavei Nagorno-Karabah, totul se învârte în jurul chestiunii vizând independenţa regiunii. În context, Azerbaidjanul, o ţară preponderent musulmană, este sprijinită în conflict de Turcia, în timp ce pentru Armenia puterea protectoare este Rusia.

Relevant e faptul că regiunea este traversată de numeroase conducte de petrol şi gaze, care transportă zilnic de la Marea Caspică milioane de barili spre porturi turceşti la Marea Mediterană. De la începutul războiului din Ucraina, Azerbaidjean livrează şi Uniunii Europene cantităţi mai mari de gaze.

Conflictul se caracterizează prin mai multe contradicţii. În primul rând, Republica Nagorno-Karabah, care şi-a proclamat independenţa în 1991, cu o populaţie preponderent armenească, se află pe teritoriul Azerbaidjanului, şi din perspectiva dreptului internaţional, nu face parte din Armenia, ci din Azerbaidjan.

A doua contradicţie este că Republica Nagorno-Karabah nu este recunoscută nici măcar de Armenia. Chiar dacă ea este privită acolo ca „parte inseparabilă a Armeniei”, până acum toate proiectele de legi de recunoaştere a independenţei sale au fost blocate de Parlamentul şi guvernul de la Erevan.

Punctul culminant de până acum este dizolvarea enclavei Nagorno-Karabah. Regiunea va înceta să existe începând din 1 ianuarie 2024, a declarat preşedintele autoproclamatei republici, Samvel Şahramanian Toate instituţiile de stat vor fi dizolvate, potrivit unui decret semnat de el.

Armenian exodus from Nagorno-Karabakh continues. They are leaving on their own accord.

