Iulian Groza: În dosarul Plahotniuc, UE nu urmărește obiectivul condamnării, ci respectarea principiului supremației legii

În dosarul Plahotniuc, Uniunea Europeană așteaptă de la sistemul judiciar din Moldova respectarea cu strictețe a legislației și a unui proces echitabil, nu o condamnare. Despre acest lucru vorbește directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, care dă de înțeles că procesul va fi unul cu bătaie lungă.

„Înțelegem că este un proces lung și foarte dificil. Înțeleg că există o strategie a apărării și a acuzării, dar există judecători care trebuie să analizeze totul, să asculte, să reexamineze și să ia o decizie. Trebuie remarcat faptul că Uniunea Europeană nu privește acest proces ca pe un proces individual, adică nu îl individualizează. Pentru Uniunea Europeană este important să vadă că instituțiile noastre, autoritățile, organele de drept, justiția, funcționează pe principiul supremației legii. Uniunea Europeană nu își propune ca obiectiv ca cineva anume să primească o anumită pedeapsă. Uniunea Europeană spune că există principii, există legi care trebuie respectate”, a declarat Iulian Groza în cadrul unui podcast.

Săptămâna trecută, observatorul independent în cadrul procesului, fostul ministru Fadei Nagacevschi, atenționa că autoritățile de la Chișinău au încălcat în dosarul Plahotniuc un șir de standarde ale CEDO, lucru ce poate duce la un nou dosar pierdut de Moldova la Înalta Curte Europeană.