UE va accelera ajutorul în domeniul energiei pentru Republica Moldova, în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina

Uniunea Europeană va accelera ajutorul în domeniul energiei acordat Republicii Moldova şi Ucrainei în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice din ţara vecină Ucraina, a anunţat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pe subiecte legate de energie.

„Ceea ce facem acum cu Ucraina şi Republica Moldova, mai ales în această situaţie, este că ne angajăm să accelerăm ajutorul acordat atât Moldovei, cât şi Ucrainei. Lucrăm pentru a integra sistemele lor la reaua noastră, pentru a finanţa reparaţiile şi pentru a consolida rezilienţa împotriva unei astfel de agresiuni. Suntem în strâns contact cu autorităţile de la Chişinău şi de la Kiev, şi cu delegaţiile din ambele ţări’, a declarat Anna-Kaisa Itkonen

Aceasta a subliniat că „Moscova continuă să transforme iarna într-o armă’.

„Rusia atacă brutal şi sistematic infrastructura energetică a Ucrainei deja de mai mulţi ani. Atacurile din acest weekend au provocat mai multe pene de curent, care au afectat atât Ucraina, cât şi Republica Moldova. Asta arată cum Moscova continuă să transforme iarna într-o armă în cadrul războiului pe care îl poartă. Condamnăm aceste atacuri şi lovituri în cei mai fermi termeni’, a subliniat purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, un atac aerian rus de mare amploare a lovit reţeaua electrică a Ucrainei, provocând răniţi şi pene de curent în mai multe regiuni. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat din nou Moscova că atacă infrastructura civilă.

Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale din SUA a estimat că atacul din noaptea de vineri spre sâmbătă a implicat aproximativ 653 de drone şi 51 de rachete, inclusiv rachete de croazieră, ceea ce îl face probabil al treilea cel mai grav atac aerian de la începerea războiului, în februarie 2022.

În acest context, ministrul energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a anunţat duminică, 7 decembrie, că sistemul electroenergetic al Republicii Moldova funcţionează sub presiune în urma atacurilor masive lansate de Federaţia Rusă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Loviturile au avariat un grup energetic important din regiunea aflată în proximitatea Moldovei, iar liniile de interconexiune au ajuns aproape de limita maximă de încărcare.

Ca urmare a depăşirii fluxului planificat, operatorul naţional Moldelectrica a solicitat României ajutor de avarie pentru următoarele ore, măsură menită să stabilizeze reţeaua şi să evite riscul unor suprasarcini.