Judecătorii Curții de Apel a prelungit cu încă 60 de zile controlul judiciar aplicat în cazul lui Stoianoglo. „Au anulat toate restricțiile în afară de două”

Miercuri, 24 august, Curtea de Apel Chișinău a admis recursul procurorilor anticorupție cu privire la prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar aplicat în cazul procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo, acceptând însă și recursul apărătorilor acestuia.

Într-un comentariu pentru ZdG, avocatul Victor Munteanu, unul dintre apărătorii lui Stoianoglo, a comunicat că magistrații de la apel au admis atât recurs acuzatorilor cât și cel al apărătorilor. Astfel, a fost prelungit controlul judiciar aplicat în cazul procurorului general suspendat cu încă 60 de zile, însă în același timp a fost admis recursul avocaților cu privire la anularea măsurilor restrictive impuse în cazul lui Stoianoglo, cu excepția a două dintre măsuri – obligația de a informa organul de urmărire penală despre orice schimbare de domiciliu și obligația de a se prezenta în fața organului de urmărire penală sau a instanței de judecată, transmite Ziarul de Gardă.

„Au admis recursurile și la procurori și la apărare. Au prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile, dar au anulat toate restricțiile în afară de două restricții prevăzute de art. 191 punctul 2 și 4. Deci este vorba despre obligația de a informa organul de urmărire penală despre orice schimbare de domiciliu și obligația de a se prezenta în fața organului de urmărire penală sau a instanței de judecată. Cel puțin acestea sunt informațiile pe care mi le-au transmis până acum” a declarat Victor Munteanu.

Din încheierea CA Chișinău din 23 august: „Admite recursurile procurorului în Procuratura Anticorupție, Victor Furtună și a avocatului Vasile Gafton, casează încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 11 august, rejudecă cauza și pronunță o nouă hotărâre prin care admite parțial demersul procurorului și prelungește termenul măsurii preventive eliberare provizorie sub control judiciar pe un termen de 60 de zile”. Termenul liberării provizorii este calculat din 12 august până în 11 octombrie”.

La 13 iulie curent, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana au examinat demersul privind prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 60 zile, aplicată în privința procurorului general suspendat. Prin urmare, în rezultatul examinării, magistrații au dispus admiterea parțială a demersului și au prelungit măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 30 zile, aplicată în privința lui Stoianoglo, potrivit sursei citate.

Vă amintim că Alexandr Stoianoglo, a fost reținut de ofițerii SIS, pe 5 octombrie 2021. Ca urmare a unei sesizări depuse la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) de un deputat PAS, ulterior, distribuită spre examinarea procurorului Victor Furtună, cel care l-a anchetat și pe Nicolae Chitoroagă.

Șeful suspendat al PG respinge toate acuzațiile și se declară nevinovat.

