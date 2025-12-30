Procurorii cer arestarea fiului presupusului criminal în serie din Anenii Noi

Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru fiul presupusului criminal în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Individul de 33 de ani este suspectat de complicitate la una dintre crime.

Poliţia l-a reţinut la o săptămână după arestarea tatălui său, principalul suspect al omorurilor în serie, in timp ce încerca să fugă din ţară.

Anchetatorii bănuiesc că acesta a fost complice la o crimă săvârșită de tatăl său în perioada 2012-2013.

Victima ar fi un fost un deţinut cu care principalul suspect a stat în închisoare.

Investigaţiile au început în septembrie, când Poliţia a fost anunţată despre dispariţia și uciderea unui bărbat de 61 de ani. Pentru a acumula probe, a fost infiltrat un ofiţer de investigaţii care a trăit timp de trei luni într-o gospodărie cu presupusul ucigaş.

Potrivit surselor din cadrul anchetei, învinuit ar fi suspectat şi de canibalism.

În urma perchezițiilor efectuate pe 23 decembrie de ofițerii de investigații în mai multe gospodării ce aparțin suspectului, cu sprijinul brigăzii cu destinație specială „Fulger”, au fost ridicate hainele victimei, oseminte presupuse a fi umane, cu urme de culoare caracteristică sângelui, precum și mai multe obiecte care ar fi putut fi folosite la comiterea infracțiunilor.