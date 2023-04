Kievul denunță ”ipocrizia” lui Lavrov la ONU. „Un circ absolut ipocrit”

Kievul a denunţat marţi ”ipocrizia” ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, care a prezidat în ajun, la New York, o reuniune a Consiliului de Securitate privind ”apărarea principiilor” Cartei ONU, Rusia asigurând în luna aprilie preşedinţia, prin rotaţie, a Consiliului de Securitate, datorită faptului că este membră al acestui cel mai înalt organism decizional al Naţiunilor Unite, relatează AFP și Agerpres.

”Un circ absolut ipocrit. Lavrov prezidează Consiliul de Securitate al ONU justificând războiul, masacrele, distrugerea totală”, a denunţat pe pagina sa de Twitter, Mihailo Podoleak, consilier al şefului administraţiei prezidenţiale de la Kiev.

An impeccable hypocrisy fair. Lavrov chairs the UNSC justifying war, mass killings, total destruction… with “international law”. RF plainly humiliates democracy, freedom, conventions. And? Interesting? Do you like being humiliated? Russia must be designated a sponsor of…

