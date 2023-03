Kievul nu mai tolerează miscodingul și acționează FERM: O bancă implicată în transferuri ILEGALE de bani pentru jocuri de noroc a fost LICHIDATĂ. Miscodingul, la el acasă și în R. Moldova

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul de Securitate Economică din țara vecină au destructurat o schemă de legalizare a profiturilor tăinuite din industria jocurilor de noroc. Potrivit SBU, în schemă sunt implicate persoane cu funcții de top dintr-o bancă comercială, care a fost lichidată de Banca Națională a Ucrainei (BNU), prin retragerea licenței pe 7 martie.

Astfel, conform informațiilor SBU, afaceriștii băncii au pus la punct un mecanism de „legalizare” a banilor de la cazinouri online și case de pariuri nelicențiate, sub paravanul prestării serviciilor inovative de plăți. Ca urmare, instituția deservea o industrie a jocurilor de noroc ilegală, cu o cifră de afaceri de 180 de miliarde de hrivne pe an (peste 4,6 miliarde de euro). Profitul băncii din această schemă se ridica la mai mult de 2,5 miliarde de hrivne pe an (64,1 milioane de euro).

Pentru a pune în aplicare această schemă, organizatorii au creat o infrastructură de plată extinsă, care implică peste 20 de entități comerciale subordonate. Conturile acestora au fost utilizate pentru a depune fonduri în conturile de jocuri de noroc pe site-urile caselor de pariuri și cazinourilor nelegale.

În plus, SBU notează că au fost documentate plăți prin intermediul sistemelor bancare electronice rusești după începerea războiului.

SBU nu dă detalii despre ce bancă este vorba, dar în comunicatul Băncii Centrale din Ucraina se menționează că este vorba despre „IBOX BANK”. Instituția deținea o pondere de 0,1% din activele băncilor solvabile din Ucraina. Decizia de retragere a licenței „IBOX BANK”, datată cu 7 martie, este argumentată de autoritatea de reglementare prin încălcarea sistematică de către instituția financiară a cerințelor legislative din domeniul prevenirii legalizării veniturilor obținute prin metode criminale și finanțării terorismului.

Mai exact, banca a fost acuzată că nu-și îndeplinea obligațiunile de verificare a clienților cu risc sporit în ceea ce ține de prestarea serviciilor de organizare și desfășurare a competițiilor de poker sportiv.

Experții consideră firească decizia în privința „IBOX BANK”. Banca a fost în repetate rânduri acuzată de încălcări ale cerințelor de primire a banilor de la persoane fizice, destinate companiilor din sectorul jocurilor de noroc nelegale. Suplinirea conturilor de joc se făcea prin terminale de plată – „Ibox Bank” deținea una dintre cele mai mari rețele de acest gen din țară – până la 9 mii de dispozitive. Mai mult plățile erau acceptate prin MCC cod greșit – în bonul primit de client era indicat nu MCC 7995, care corespunde sectorului jocurilor de noroc, dar coduri cu altă destinație. Această schemă este cunoscută ca miscoding.

Banca Națională a Ucrainei cunoștea foarte bine despre aceste nereguli și de mai multe ori a cerut remedierea lor, dar Ibox Bank le-a ignorat. Instituția sancționată prin retragerea licenței nu este singura acuzată de miscoding. În total, sunt vizate 9 bănci ucrainene, inclusiv una de stat. La sfârșitul săptămânii trecute, BNU a aplicat o amendă de 64,6 milioane de hrivne (peste 1,6 milioane de euro) pentru Ukrgazbank. Lichidarea Ibox Bank a fost percepută de sectorul bancar din Ucraina ca o execuție publică și ca un mesaj că autoritățile nu vor tolera miscodingul, folosit pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Vă amintim că miscodingul este folosit și în Republica Moldova, doar că la noi motivele sunt diferite, nu și consecințele – statul ratează impozite de milioane. De la începutul anului 2021, când autoritățile au intensificat lupta cu casele de pariuri ce nu dețin autorizație de activitate în R. Moldova, băncile comerciale au început să respingă tranzacțiile prin codul MCC 7995. Cu toate acestea, operatorii nelegali de gambling au recurs la falsificări și manipulări.

Sursa: Ziarul Național

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!