Kievul şi Moscova fac schimb de 1.000 de cadavre pe lună. Crucea Roșie: Mii şi mii de corpuri neidentificate păstrate în Ucraina

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a anunțat joi că facilitează schimbul unei medii lunare de 1.000 de cadavre între Kiev şi Moscova, în principal rămăşiţe ale unor militari.

Directorul general al CICR, Pierre Krähenbühl, a declarat presei, la Geneva, după ce s-a întors din Ucraina, că a fost ”extrem de impresionat” în timpul vizitei sale în această ţară de ”amploarea şi importanţa consecinţelor, atunci când sunt desfăşurate mijloace militare între state”.

Potrivit lui, ”în fiecare lună, CICR participă la repatrierea a 1.000 de corpuri, în medie, între taberele rusă şi ucraineană”.

”Noi facilităm acest proces în calitate de intermediar neutru”, a precizat Pierre Krähenbühl.

Schimburile de prizonieri şi de cadavre sunt singurul rezultat concret al mai multor runde de negocieri directe între Kiev şi Moscova, organizate începând din 2025 la presiunile Statelor Unite.

Krähenbühl a afrimat că a vizitat, de partea ucraineană, unele dintre instituţiile medico-legale pe care CICR le susţine în această ţară.

El a ținut să precizeze faptul că ”mii şi mii de corpuri neidentificate sunt păstrate acolo, iar personalul depune eforturi, zilnic, să le identifice şi apoi să dea răspunsuri familiilor profund agonizate”.

”Noi nu am văzut asemenea cifre, la o asemenea scară, în conflictele din ultimii ani”, a subliniat el.

Oficialul a menționat că multe dintre aceste cadavre sunt ale unor militari, ”ceea ce este diferit faţă de multe alte conflicte”, în care civilii plătesc un tribut mare.

”Acesta este un element foarte frapant”, a mai precizat acesta.



