Krasnoselski a mulțumit Chișinăului pentru înțelegere privind situația energetică

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a mulțumit conducerii ruse „pentru asistența acordată în rezolvarea problemelor cu care se confruntă Transnistria în asigurarea populației cu resurse energetice” și a exprimat, de asemenea, „cuvinte de recunoștință față de conducerea Republicii Moldova pentru înțelegerea situației și a faptului că problema energetică este a tuturor și trebuie abordată în comun”.

Krasnoselski a făcut această declarație joi, în cadrul unei „reuniuni de urgență din cauza riscurilor unei noi runde a crizei energetice” provocată de „evenimentele din Orientul Mijlociu, care au perturbat logistica nu numai a aprovizionării cu gaze naturale, ci și a plăților”.

Krasnoselski a cerut oficialilor și „întregului popor transnistrean să nu intre în panică și să răspundă provocărilor cu măsuri bine gândite și coordonate”.

El a anunțat reluarea activității Cartierului General Operațional, însărcinându-l pe viceprim-ministrul și fostul ministru de Interne, Vitali Neagu, să îl conducă.

Conform informațiilor prezentate la reuniune, trecerea de la gaze la cărbune la MGRES a avut loc joi dimineață „fără întreruperi sau consecințe negative – transnistrenii beneficiază de electricitate nelimitată”. Cu toate acestea, gazul nu este furnizat nu doar către MGRES, ci și către uzinele metalurgice și de ciment din Râbnița, Tirotex, fabrica de cărămidă din Tiraspol, precum și către Benderyteploenergo, Metan-Avto și unitatea de cogenerare Tiraspoltransgaz.

„În ceea ce privește furnizarea de căldură, funcționarea a 158 de centrale termice a fost suspendată. Furnizarea de căldură pentru 1.663 de clădiri rezidențiale urbane, precum și pentru instituțiile de învățământ, a fost suspendată. Ministerul Educației va lua decizii privind organizarea procesului educațional în funcție de evoluția situației. În prezent, toți elevii sunt la bănci – temperatura în sălile de clasă este de aproximativ 19 grade Celsius. Apa caldă este furnizată gospodăriilor”, a raportat ministrul Dezvoltării Economice, Serghei Obolonik.

Alți miniștri au relatat, de asemenea, despre funcționarea departamentelor și instituțiilor în condiții de aprovizionare limitată cu energie, precum și despre „pregătirea în cazul în care situația se agravează”.