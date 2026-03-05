Primele facturi care includ tarifele micșorate la gaz vor fi emise la începutul lunii martie

Primele facturi calculate conform noului tarif reglementat la gazele naturale, aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), vor fi emise la începutul lunii martie 2026. Acestea vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat pe parcursul lunii februarie.

Potrivit Energocom, din data de 4 februarie 2026, pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție de joasă presiune, care reprezintă majoritatea gospodăriilor din Republica Moldova, prețul reglementat aplicabil începând cu luna februarie 2026 este de 14,42 lei (cu TVA). Primele trei zile ale lunii vor fi însă facturate la tariful vechi, de 16,74 lei (cu TVA).

Astfel, în facturi vor fi incluse două cantităţi disticte, facturate la tarife diferite. Pentru împărţirea corectă a consumului între cele două perioade tarifare, Energocom a solicitat tuturor operatorilor sistemelor de distribuție să efectueze citirea indicilor contoarelor în zonele pe care le administrează și să transmită operativ datele către furnizor. Valorile livrate de operatorii de distribuție vor fi utilizate în procesul de calcul și facturare.

De asemenea, furnizorul poate determina consumul corespunzător fiecărei perioade pe baza citirilor contorului sau, în lipsa acestora, prin utilizarea consumului mediu zilnic stabilit de operatorul de sistem.

În context, Energocom a recomandat consumatorilor să verifice periodic indicii de pe contor și să-i compare cu datele din factură, să asigure accesul distribuitorului pentru citiri directe și, atunci când este necesar, să solicite operatorului de distribuție efectuarea citirii.

„Monitorizarea corectă și periodică a contorului rămâne cel mai sigur mod de a garanta o facturare exactă și transparentă”, au declarat reprezentanții instituției.