Parlamentul modifică procedura de numire în Comisia de Vetting

Parlamentul a modificat procedura de numire a procurorilor și judecătorilor în Comisia de Vetting. Acest amendament a fost votat în a doua lectură de 55 de deputați PAS, în cadrul proiectului de lege „Securitatea Judiciară”.

Conform amendamentului, membrii comisiei vor fi numiți cu 51 de voturi (majoritate simplă), față de cele 61 prevăzute anterior de lege.

Săptămâna trecută, Parlamentul nu a reușit să numească doi noi membri în Comisia de Evaluare Externă a procurorilor, Bernard Lavigne și Hermann von Hebel, deoarece opoziția a votat împotriva lor. Opoziția a criticat candidatura lui von Hebel, care anterior a condus comisia de verificare prealabilă, care evalua candidații pentru Consiliul Superior al Procurorilor și Consiliul Superior al Magistraturii. Opoziția a propus împărțirea nominalizărilor în două rezoluții separate și a criticat prestația lui von Hebel în calitatea sa de comisar.

Acum, conform amendamentului, dacă rezoluția de numire nu reușește să obțină numărul necesar de voturi, Comisia parlamentară pentru afaceri juridice, numiri și imunități va reexamina și va aproba candidații. Dacă aceiași candidați vor fi realeși, comisia va pregăti un proiect de rezoluție, care va fi discutat în ședință plenară și adoptat cu votul majorității deputaților aleși.

Amendamentul a atras critici ample din partea opoziției. Vicepreședintele Camerei Reprezentanților, Vlad Batrîncea, a remarcat că acesta „sfidează orice logică” – 61 de deputați au respins anterior numirea, iar acum problema este adusă spre reexaminare, chiar dacă „procedura s-a epuizat”.

Deputații au menționat, de asemenea, că amendamentul este introdus alături de un proiect de lege cu care nu are nicio legătură.

„Acestea sunt legi conexe. Și acest amendament poate fi introdus în cadrul acestui proiect de lege”, a declarat deputatul PAS, Igor Chiriac, care a prezentat documentul de la tribuna parlamentară.

Deputatul Alexander Verșinin, membru al Partidului Democrația Acasă, a numit acțiunile partidului de guvernământ „neconstituționale”. El a spus că Centrul Național Anticorupție ar trebui să intervină, deoarece acesta reprezintă „cel mai grav act posibil de corupție și trafic de influență”. Chiriac a răspuns că totul este „corect și în limitele legii”.

Anterior, președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a declarat reporterilor că Guvernul nu va permite opoziției să blocheze reforma justiției și procedura de verificare. El a mai spus că acest lucru nu poate fi considerat „o schimbare a regulilor jocului în timp ce acesta se desfășoară”, deoarece trebuie găsite noi soluții dacă cele anterioare eșuează.