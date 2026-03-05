Renato Usatîi critică reacția autorităților: Motorina ar putea trece de 30 de lei

Președintele Partidul Nostru, Renato Usatîi, susține că autoritățile ar fi trebuit să declare starea de alertă în sectorul energetic încă din primele zile ale crizei provocate de atacul asupra Iranului. Potrivit lui, o reacție mai rapidă ar fi permis direcționarea resurselor financiare din rezerva de stat pentru procurarea motorinei și a altor produse petroliere.

Liderul formațiunii afirmă că, în aceste condiții, Republica Moldova ar fi putut economisi aproximativ 100 de milioane de euro.

„Dar ei s-au trezit acum cu alerta în mâini, iar Energocom, știm bine, este campion la cumpărat când e cel mai scump. Bloomberg scrie că tranzitul s-a prăbușit cu 92%. Iar ai noștri ne asigură că e totul în regulă, rezerve sunt, petrol există. Dar problema principală este că prețul va fi foarte mare. Prețul motorinei va depăși 30 de lei pe litru”, a declarat Renato Usatîi.

Potrivit acestuia, situația este complicată de contextul internațional și de evoluțiile de pe piețele energetice.

„Cel mai grav e că vor fi situații în care nici banii nu vor putea rezolva problema, din cauza contextului global”, a avertizat liderul politic.

Renato Usatîi a criticat și modul în care autoritățile ar gestiona situația, menționând că, în opinia sa, în instituțiile guvernamentale activează un număr mare de consilieri, uneori mai mulți decât angajații din unele ministere.