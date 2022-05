Kremlinul ar fi ordonat televiziunilor de propagandă să îi pregătească pe ruși pentru o înfrângere în războiul din Ucraina

Kremlinul ar fi ordonat televiziunilor rusești și presei de propagandă să îi pregătească pe ruși pentru o posibilă înfrângere în războiul din Ucraina, afirmă serviciul de informații militare al Ucrainei, citat de Ukraîinska Pravda.

„Pentru a schimba percepția rușilor despre ‘invincibilitatea’ militară și pentru a pregăti societatea pentru o posibilă înfrângere, mass-media rusă a primit ordin să vorbească despre războiul ruso-ucrainean ca fiind o confruntare armată între Federația Rusă și toate țările Uniunii Europene și NATO”, afirmă serviciul de informații al armatei ucrainene.

Acesta afirmă că analiștii și consilierii politici ai Kremlinului au recomandat acest lucru pentru a reduce rușinea unei eventuale înfrângeri, prezentând-o ca fiind în fața unui adversar mult mai puternic decât doar Ucraina, scrie Hotnews.ro.

Serviciul ucrainean de informații mai susține că șefii televiziunilor rusești, canalele de propagandă de pe internet și „armata de boți pro-Putin” sunt deja instruiți să treacă la această nouă politică de informare care include și inocularea unei „încrederi oarbe în politicile dictatorului de la Kremlin.

Deși este posibil ca această informație să facă parte din războiul informațional dus de Kiev, jurnaliștii cotidianului La Libre Belgique evocau luni un caz bizar de la postul Rossiya 1 în care unui colonel rus în rezervă i s-a permis să explice de ce decretarea mobilizării generale nu ar ajuta campania militară din Ucraina.

#Russian state-sponsored TV actually allowed a „Senior Military Strategist” (Mikhail Khodaryonok) speak the truth about the futility of #Russia „mobilizing” and calling up their reserves and conscripts. Their equipment, ships, vehicles, and weapons are in terrible shape. pic.twitter.com/VFEi4NYMYc

— Michael McKay (@TechTraderView) May 8, 2022