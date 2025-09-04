„L-au omorât!” Apropiații tânărului găsit strangulat în pădure, după ce a dispărut de la Aeroport: „Nu a venit el din Londra, a lăsat banii undeva și s-a sinucis. Aberații!”

Cazul morții lui Anatol Fedoruța din Cotiujenii Mici ridică semne de întrebare în rândul celor apropiați tânărului. Aceștia refuză să creadă în varianta unei sinucideri și cer anchetă corectă, după ce primul a fost găsit strangulat într-o pădure din localitatea Ivancea, la trei săptămâni după dispariția sa misterioasă din Aeroportul Chișinău. „Nu a venit el din Londra, a lăsat telefonul și banii nu știu pe unde și s-a sinucis. Aberații!”, spune o tânără pe rețele.

„L-ați omorât. A fost un băiat foarte cuminte, nu a putut face nimic!”, mai spune tânăra.

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost dat dispărut după ce a sosit la Chișinău cu o cursă aeriană din Londra. Potrivit informațiilor din spațiul public, acesta a aterizat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” pe data de 11 august, însă de atunci nu a mai putut fi contactat și nu se cunoaște unde s-ar afla.

Căutările care au ținut cu sufletul la gură o comunitate întreagă s-au încheiat tragic. Tânărul a fost găsit fără viață.

Ulterior, noi detalii au ieșit la iveală în cazul decesului tânărului de 32 de ani, care a dispărut, după ce a ajuns pe Aeroportul din Chișinău. Acesta ar fi venit din Anglia cu intenția de a-și surprinde părinții, însă a fost găsit strangulat, într-o pădure din apropierea satului Ivancea.