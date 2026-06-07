La 16 ani, Nicoleta Cojocaru scrie istorie în haltere și țintește Jocurile Olimpice

Nicoleta Cojocaru, o tânără halterofilă din Republica Moldova, continuă să impresioneze pe plan internațional. La numai 16 ani, sportiva originară din satul Unțești, raionul Ungheni, a reușit recent să stabilească un nou record mondial și european la Campionatul Mondial de Juniori desfășurat în Egipt.

Pasiunea pentru haltere a apărut încă din copilărie, chiar dacă la început părinții nu au privit cu entuziasm alegerea fiicei lor.

„La început părinții nu îmi permiteau pentru că eram fată. Spuneau că nu este pentru tine”, povestește Nicoleta.

Primele rezultate importante au venit la vârsta de 13 ani, când a devenit campioană europeană. De atunci, a participat la numeroase competiții internaționale și a adunat în palmares 15 medalii.

Cea mai mare performanță a carierei sale de până acum a fost obținută la Mondialele de Juniori din Egipt, unde a adus Republicii Moldova primul record mondial din cariera sa.

„Am avut un rezultat bun, primul record mondial pe care l-am adus în Moldova. Am făcut 91 de kilograme în categoria de greutate 58”, a declarat sportiva.

Antrenorul său, Sergiu Crețu, consideră că succesul Nicoletei se datorează nu doar pregătirii fizice, ci și maturității de care dă dovadă în competiții.

„Sportivii sunt pregătiți fizic bine, dar dacă psihologic nu sunt pregătiți la internaționale nu arată rezultate. Nicoleta a demonstrat psihologic că este pregătită”, a menționat antrenorul.

Deși a atins deja performanțe remarcabile la o vârstă atât de fragedă, Nicoleta spune că obiectivul său cel mai important rămâne participarea la Jocurile Olimpice, competiție pe care speră să o atingă în următorii ani.