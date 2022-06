„La floarea soarelui, roada e compromisă în jumătate deja. Dacă în timpul apropiat nu plouă, la porumb va fi la fel”

Dacă nu plouă în timpul apropiat, pierderile vor fi considerabile, spun îngrijorați fermierii din toate zonele țării. Lipsa acută de precipitații și soarele arzător din ultimele zile au pârjolit la propriu pământul, care este plin de crăpături. Cel mai mult au de suferit floarea soarelui și porumbul. În lanurile unde a fost semănată timpuriu, floarea soarelui arată mai degrabă ca o romaniță. Nu a crescut suficient, iar pălăriile care s-au format deja sunt foarte mci și anunță roadă puțină, susține Sergiu Ciobanu, agronom în gospodăria „Elita Alexanderfeld” din Cahul, scrie Agromedia.md.

„În lanurile de floarea soarelui, situația este foarte proastă. Plantele au în jur de 1 metru 40 cm maxim, când ar trebui să fie minim 1,60 m în această perioadă. Deja s-au format pălăriile și sunt foarte, foarte mici. Stresul hidric se simte foarte mult. Sunt plantații unde planta are doar 80 de cm și are deja formată o pălărioară mică. Putem estima că la floarea soarelui roada este deja compromisă în jumătate. Porumbul încă se mai ține, dar tot are frunza strânsă. O ploaie bună ar putea ajuta porumbul, dar la floarea soarelui nu mai schimbă nimic, gata. Dacă nu plouă în timpul apropiat, la Sud, va fi strașnic”, a declarat Sergiu Ciobanu.

Gheorghe Căpățână, fermier din Bumbăta, raionul Ungheni are 130 de hectare de porumb și 120 de hectare de floarea soarelui. Agricultorul susține că din cauza lipsei apei din sol și a temperaturilor ridicate nu pot fi aplicate nici îngrășămintele foliare. În condițiile actuale, acestea mai mult dăunează culturilor.

„În zona noastră, cel mai mult are de suferit porumbul. Se mai menține, dar nu pe mult timp. Dacă nu plouă, consecințele vor fi destul de grave. Dimineața, încă are frunzele desfăcute, dar după ora 10, 11 deja ele sunt strânse, planta se protejează de deshidratare. Datorită ploilor din luna aprilie, rezerva de apă din sol le-a permis culturilor să crească bine, dar de două luni, nu am avut precipitații, dezvoltarea de mai departe nu este așa cum ar trebui să fie. E urâtă de tot situația”.

„Floarea soarelui, datorită rădăcinilor pivotante, mai pompează apă din sol și este mai stabilă. Pe loturile unde a fost semănată mai târziu, plantele încă sunt în perioada de creștere vegetativă, nu s-au format pălăriile, o ploaie în zilele următoare ar putea redresa situația. Dar acolo unde a fost semănată mai timpuriu, încep să se formeze deja pălăriile și sunt vizibil mai mici. Acolo recolta este compromisă deja. Pierderile vor fi foarte mari, a mai declarat Gheorghe Căpățână.

Astfel, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada imediat următoare, deficitul de precipitații pe o mare parte a teritoriului țării va provoca scăderea ulterioară a rezervelor de umezeală în sol și va înrăutăți și mai mult starea semănăturilor de culturi agricole.