La Mânzătești s-a închis singurul magazin alimentar: Nu avem de unde cumpăra pâine

Singurul magazin alimentar din satul Mânzătești, raionul Ungheni, a fost închis, după ce agentul economic a decis să își sisteze activitatea din cauza veniturilor insuficiente. Potrivit autorităților locale, vânzările reduse și numărul mic de cumpărători nu mai acopereau cheltuielile pentru întreținerea spațiului și salariul angajaților.

Situația afectează în special persoanele în etate, care reprezintă majoritatea populației satului. Pentru a-și procura produsele de bază, oamenii trebuie să se deplaseze în alte localități, ceea ce implică atât costuri suplimentare, cât și efort fizic considerabil. Cel mai apropiat sat, Drujba, se află la aproximativ patru kilometri distanță.

O locuitoare din apropierea fostului magazin a declarat că închiderea acestuia complică viața de zi cu zi, mai ales în lipsa unor rude care să o ajute constant. Femeia a menționat că, deși produsele erau mai scumpe, magazinul oferea strictul necesar, iar în prezent aprovizionarea cu pâine este asigurată doar ocazional de un distribuitor din Călărași. Ea a mai spus că, în opinia sa, sezonul rece și numărul mic de locuitori reduc și mai mult încasările, în timp ce vara vânzările erau mai mari.

Și alți localnici și-au exprimat nemulțumirea, afirmând că nu mai au de unde cumpăra produse de primă necesitate. Unii au sugerat că nivelul arendei ar fi fost ridicat și că, deocamdată, nu există o soluție clară pentru redeschiderea magazinului. Un alt sătean a subliniat că lipsa unui vânzător permanent și condițiile dificile din spațiul comercial, mai ales pe timp de iarnă, ar fi contribuit la închiderea unității.

Primara satului, Elena Medvițchi, a explicat că agentul economic se plângea de mult timp de numărul redus de cumpărători. Potrivit acesteia, mulți dintre locuitori preferă să facă cumpărături mai consistente în alte localități, revenind în sat doar pentru achiziții minore. Edilul a precizat că exodul populației reprezintă un obstacol major pentru menținerea unei activități comerciale viabile și că administrația locală discută cu consilierii și cu locuitorii pentru a identifica un alt agent economic dispus să redeschidă magazinul.

În prezent, livrarea pâinii este asigurată temporar de un distribuitor, însă autoritățile locale caută o soluție permanentă.

Satul Mânzătești face parte din comuna Hârcești, raionul Ungheni, și are aproximativ 200 de locuitori, conform datelor Recensământului din 2024, o mare parte dintre aceștia fiind persoane în vârstă.