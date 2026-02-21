Premierul, despre decuplarea de Ucraina în procesul de aderare la UE: Nu e decizia noastră

O posibilă formulă specială pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este discutată la nivel european, în contextul unui eventual plan de pace, a declarat premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, scenariul este „jos în listă”, iar Republicii Moldova nu i-a fost făcută o asemenea propunere.

Șeful Guvernului a precizat că ideea ar viza acordarea unui statut special Ucrainei în cazul încheierii păcii, însă înainte de aplicarea unei astfel de soluții ar trebui luate alte decizii majore. El a subliniat că pentru Chișinău nu există, deocamdată, o ofertă similară, chiar dacă Moldova și Ucraina avansează împreună pe drumul integrării europene.

Premierul a reiterat că aderarea la UE presupune respectarea criteriilor și îndeplinirea condiționalităților, iar fiecare stat candidat trebuie să-și facă „temele pentru acasă”. În acest sens, a admis că Republica Moldova trebuie să accelereze procesul legislativ, după restanțele înregistrate anul trecut.

Întrebat dacă Moldova ar putea fi decuplată de Ucraina în procesul de aderare, Munteanu a explicat că această decizie nu aparține Chișinăului. El a afirmat că autoritățile moldovene susțin parcursul european al Ucrainei și consideră că cea mai bună opțiune ar fi aderarea împreună, chiar dacă ar putea exista diferențe de calendar. Totodată, a precizat că nu poate exista o aderare necondiționată, întrucât ar crea un precedent negativ.

Referindu-se la ritmul reformelor, premierul a recunoscut că anul este unul intens din punct de vedere legislativ și că Guvernul a instituit mecanisme de monitorizare a proiectelor aflate în proces de elaborare. El a menționat că, pentru a recupera întârzierile, au fost adoptate recent zeci de legi și regulamente necesare integrării europene.

Pentru realizarea angajamentelor asumate, ar fi nevoie de adoptarea și implementarea a aproximativ 130 de legi lunar. În ianuarie și până la mijlocul lunii februarie 2026, au fost aprobate 19 acte ce țin de integrarea europeană.

În ceea ce privește obiectivul de a finaliza negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2028, premierul a făcut referire la experiența Croației, subliniind că lipsa de insistență poate duce la ratarea unor oportunități. El a admis că există un anumit grad de oboseală și scepticism în societate, însă a susținut că progresele sunt reale, invocând deschiderea unor capitole de negociere și sprijinul financiar acordat Republicii Moldova.