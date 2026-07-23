Partidul Liberal îi cere premierului Tofan să lichideze raioanele

Partidul Liberal (PL) îi solicită premierului Vasile Tofan să inițieze procesul de lichidare a raioanelor, considerând că aceasta ar trebui să fie una dintre primele acțiuni ale noului Guvern. Formațiunea susține că actuala reformă administrativ-teritorială, care prevede amalgamarea localităților și reducerea numărului de raioane, ar trebui să meargă mai departe și să elimine complet aceste structuri.

Liberalii afirmă că, înainte de a deveni prim-ministru, Vasile Tofan a vorbit public despre ineficiența raioanelor, pe care le-ar fi descris drept structuri sovietice, învechite și inutile. Potrivit formațiunii, premierul ar trebui să demonstreze acum că își menține pozițiile exprimate înainte de preluarea mandatului.

„Acum este momentul să demonstreze că are determinare și că temele abordate până a deveni premier sunt actuale și după obținerea mandatului”, se arată în declarația PL.

Partidul Liberal salută declarațiile făcute de Vasile Tofan în cadrul primei ședințe a noului Guvern privind necesitatea reducerii cheltuielilor considerate inutile. În opinia formațiunii, lichidarea raioanelor ar reprezenta o măsură concretă pentru eficientizarea utilizării banilor publici.

Liberalii consideră că reforma ar fi și un „test de maturitate” pentru deputați. Potrivit PL, opoziția parlamentară ar trebui să susțină modificarea Constituției necesară pentru realizarea acestei schimbări.

Formațiunea propune ca atribuțiile celor 32 de raioane să fie preluate de Agențiile de Dezvoltare Regională. PL susține că acestea ar putea substitui cu ușurință actualele structuri raionale.

În același timp, liberalii afirmă că rolul consiliilor raionale s-a redus considerabil. Potrivit formațiunii, instituțiile medicale au trecut deja în gestiunea Ministerului Sănătății, iar odată cu transferarea școlilor în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, consiliile raionale ar rămâne, practic, fără atribuții.

PL consideră că eventuala lichidare a raioanelor nu ar crea probleme majore pe piața muncii. Formațiunea susține că, pe fondul lipsei de personal calificat în teritoriu, angajații consiliilor raionale și-ar putea găsi cu ușurință alte locuri de muncă și ar contribui la consolidarea instituțiilor publice sau private care au nevoie de resurse umane.

Potrivit liberalilor, menținerea unor structuri pe care le consideră sovietice și ineficiente nu este justificată într-un stat mic și cu resurse financiare limitate, aflat în proces de integrare europeană.

Formațiunea avertizează că lipsa unei asemenea reforme ar demonstra absența voinței politice și ar transforma angajamentele privind eficientizarea utilizării banilor publici în simple declarații.

„A venit momentul ca Republica Moldova să se rupă de sechelele trecutului sovietic și să devină un stat mai eficient, mai responsabil și mai apropiat de cetățenii săi”, se mai arată în declarația Partidului Liberal.