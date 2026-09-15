Ceban cere accelerarea construcției noii stații de captare a apei de la Vadul lui Vodă

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, cere urgentarea proiectului de construcție a noii Stații de Captare a apei de la Vadul lui Vodă, parte a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași. Edilul spune că proiectul este esențial pentru asigurarea cu apă potabilă a localităților din centrul țării și trebuie accelerat, ținând cont de situația din acest an.

Declarația a fost făcută în contextul semnării Acordului de cooperare pentru implementarea proiectului „Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova”, care prevede construcția apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași și extinderea ariei de operare a S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Proiectul este finanțat de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare KfW și include construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru.

„Am solicitat să fie urgentat proiectul de construcție a noii Stații de Captare de la Vadul lui Vodă, ținând cont de situația anului curent”, a declarat Ion Ceban.

Potrivit edilului, în această vară municipalitatea a realizat mai multe lucrări pentru a consolida siguranța aprovizionării cu apă în eventualitatea unor situații de risc. Printre acestea se numără reabilitarea stației plutitoare, instalarea unei pompe de capacitate mare la adâncime, construcția infrastructurii subterane necesare captării apei, amenajarea unui baraj și construirea unei noi linii electrice.

Ceban a menționat și că au fost preluate pompe de la Guvern pentru a asigura funcționarea sistemului în situații de risc.

Totodată, primarul a criticat mesajele alarmiste din această vară privind posibilitatea ca locuitorii Capitalei să rămână fără apă.

„Astfel de subiecte strategice trebuie să fie luate în serios și nu trebuie să ne jucăm cu sentimentele oamenilor, mai ales în contextul în care implementăm proiectul mare de construcție a noului apeduct și a noii stații de captare, cu suportul Guvernului Germaniei”, a spus edilul.

Potrivit lui Ceban, contribuția Primăriei municipiului Chișinău în cadrul proiectului este de 40 de milioane de lei. Noua infrastructură urmează să asigure livrarea apei potabile către zona centrală a țării, iar alimentarea va fi realizată de la noua stație de captare din Vadul lui Vodă.

Edilul a mai precizat că lucrările de pregătire și elaborare a documentației pentru acest proiect au început încă în anul 2022.