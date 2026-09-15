Costiuc îl critică pe Hajder pentru controalele privind lemnele din gospodării

Deputatul și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, critică declarațiile ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, privind verificarea provenienței lemnelor de foc din gospodăriile cetățenilor.

Parlamentarul pune la îndoială legalitatea unor asemenea controale și cere autorităților să explice în ce condiții polițiștii sau inspectorii de mediu ar putea intra în curțile oamenilor.

„Omul ăsta care este ministru nu înțelege o chestie: voi în baza la ce intrați în gospodăriile oamenilor, că e vorba de polițist de sector sau inspector de mediu? Aveți o ordonanță, aveți un dosar penal pornit”, a declarat Costiuc.

Deputatul susține că există situații în care proprietarii unor terenuri pot tăia anumite categorii de arbori și îi pot transporta în propria gospodărie fără autorizația de mediu despre care vorbesc autoritățile.

„Sunt oameni care au până la 0,25 ari care pot să-și taie copacii fără autorizație de mediu și să-i ducă acasă. Voi aveți toate instrumentele și tot ce aveți în mâinile voastre este să verificați, prin intermediul Moldsilva și al agențiilor subordonate, să verificați pe cei care împart și taie lemnele, pe cei care împart pădurea, taie și vând la negru”, a spus liderul Partidului „Democrația Acasă”.

Costiuc consideră că instituțiile statului ar trebui să se concentreze mai întâi asupra modului în care sunt exploatate pădurile și asupra eventualelor ilegalități din sectorul silvic, înainte de a verifica lemnele aflate în gospodăriile cetățenilor.

„Și voi ați ajuns să ne povestiți nouă că, vezi Doamne, o să verificăm documentele la moldoveni. Verificați-vă pe voi în primul rând, că de acolo se pornește. Voi tăiați parcele mari, indicați prin intermediul celor de la Moldsilva că ați tăiat mai puțin, după care vindeți la negru o jumătate din lemne, banii negri îi puneți în buzunare”, a acuzat Costiuc.

Politicianul a făcut legătura și cu situația economică a populației, afirmând că scumpirea gazelor și a energiei electrice îi poate determina pe unii cetățeni să recurgă tot mai mult la lemne pentru încălzirea locuințelor.

„Nimeni nu o să poată să păzească, să apere pădurile noastre, pentru că sărăcia dă de-a dreptul și o să intre oamenii noștri în pădure pentru că nu-și pot plăti facturile și nu-și pot permite luxul să achite prețurile la resursele energetice. O să taie cât o să poată, ca să nu înghețe iarna de frig în casă. La asta ați adus voi, la sărăcie, și acum încă și cu amenințări că noi o să intrăm în gospodării și o să vă verificăm proveniența lemnilor. Vouă nu vă e rușine?”, a declarat Vasile Costiuc.