Usatîi, racolat de servicii secrete? „M-au amenințat că voi fi călcat cu tramvaiul”

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că ar fi fost ținta unor tentative de racolare, intimidare și șantaj din partea unor servicii străine. Politicianul afirmă că asupra sa s-ar fi făcut presiuni pentru a-l determina să facă anumite declarații sau să ia decizii împotriva intereselor cetățenilor Republicii Moldova.

În cadrul unei emisiuni, Usatîi a fost întrebat despre afirmația sa potrivit căreia pe teritoriul Republicii Moldova ar activa serviciile speciale ale mai multor state. Întrebat dacă reprezentanții acestora ar fi încercat să-l racoleze, politicianul a răspuns că ar fi existat inclusiv tentative „mult mai grave”.

„Cineva a vrut, a încercat o racolare. Ei credeau că, printr-o intimidare ori șantaj, pot să mă pună pe mine să fac vreo declarație sau să iau vreo decizie contra cetățenilor mei și contra țării mele. O greșeală mare”, a declarat Usatîi.

Politicianul a făcut referire și la Federația Rusă. Potrivit lui, în contextul alegerilor prezidențiale din 2020, s-ar fi încercat implicarea sa într-un dosar penal alături de alte persoane cunoscute, astfel încât să fie transformat, după cum susține el, într-un „politician ascultător”. Usatîi a afirmat că miza ar fi fost inclusiv obținerea unor avantaje de afaceri în domeniul feroviar.

Usatîi susține că presiunile ar fi continuat și ulterior, iar în 2024 ar fi primit inclusiv amenințări cu moartea.

„Alții au spus că, dacă nu faci așa în 2024, o să fii călcat cu tramvaiul și așa mai departe. Și reacția mea, în asemenea cazuri, este următoarea: ceea ce mi-au cerut, fac total invers”, a spus liderul Partidului Nostru.

În aceeași intervenție, Usatîi a lansat acuzații și la adresa unor deputați și funcționari din Republica Moldova, punând sub semnul întrebării concordanța dintre veniturile oficiale ale unor demnitari și bunurile de lux pe care aceștia le-ar deține.

Politicianul a dat drept exemplu ceasurile scumpe pe care susține că le-ar fi observat la unii deputați, inclusiv în actualul Parlament.

„Eu, când văd deputați, inclusiv în Parlamentul actual ceasul lui costă până în 20.000 de euro. Cum trece vama? Scoate de la mână ceasul ăsta de 150.000 de euro și gata”, a declarat Usatîi.

El a afirmat că, atunci când îi vede pe unii oficiali moldoveni peste hotare, stilul de viață al acestora i-ar crea impresia că au venituri mult mai mari decât salariile declarate în sectorul public.

„Mie mi se creează impresia că nu e un funcționar din Republica Moldova ori un deputat, dar că e cineva de la Morgan Stanley. Adică un om cu venituri de zeci de milioane. Și eu când spun: Nu, acesta e funcționar la noi, cu salariul de 20.000–30.000 de lei, oamenii zic: Eu credeam că e proprietar la World Holding”, a mai spus Usatîi.