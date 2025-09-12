Letonia își închide spațiul aerian la granița cu Belarus și Rusia, după decizia Poloniei

Letonia a anunțat astăzi închiderea spațiului aerian în zona de frontieră cu Belarus și Rusia, ca măsură preventivă împotriva dronelor rusești. Restricțiile vor fi valabile până la 18 septembrie, cu posibilitatea de prelungire, și se vor aplica la altitudini de până la 6 km.

„Tot ce este deasupra acestei limite nu este afectat. Traficul aerian comercial va continua normal. Amenințarea o reprezintă sistemele fără pilot care operează la altitudini mai joase”, a explicat ministrul leton al Apărării, Andris Spruds.

Potrivit oficialului, măsura are scopul de a întări capacitatea de monitorizare a spațiului aerian, de a testa metode de contracarare a dronelor și de a permite desfășurarea și instruirea unor unități militare suplimentare. Premierul Letoniei, Evika Siliņa, a precizat că restricțiile vizează doar zona de frontieră și nu afectează cursele companiei naționale airBaltic.

„Forțele Armate Naționale implementează de un an o operațiune de apărare aeriană în estul Letoniei. Închiderea spațiului aerian va accelera răspunsul grupurilor de luptă de apărare aeriană la o potențială amenințare. În același timp, procedurile de apărare aeriană dezvoltate anterior, algoritmii de notificare și analiza datelor senzorilor vor fi testate intensiv”, explică comandantul Forțelor Armate Naționale, generalul-maior Kaspars Pudans.

Decizia vine la scurt timp după ce Polonia a anunțat măsuri similare la granița cu Ucraina și Belarus, în vigoare până la 9 decembrie. Excepții vor fi permise pentru zborurile aprobate în prealabil, aviația de stat și serviciile de urgență.

Contextul măsurii îl constituie incidentul din noaptea de 10 septembrie, când cel puțin 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. Pentru interceptarea lor au fost mobilizate, în premieră de la începutul războiului, și avioane de luptă NATO. Resturi ale 16 drone au fost găsite ulterior pe teritoriul polonez, inclusiv în apropierea unui imobil, lângă frontiera cu Belarus și Ucraina.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că „linia roșie a fost depășită” și că țara sa este „mai aproape de un conflict militar ca niciodată de la al Doilea Război Mondial”. În replică, Ministerul rus al Apărării a susținut că nu a vizat Polonia, iar diplomația de la Moscova a transmis că Rusia „nu este interesată de vreo escaladare” cu Varșovia.