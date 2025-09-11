Politică

Liderii LOC, în vizită la Washington, unde s-au întâlnit cu congresmanul american Mike Lawler  

Photo of Timpul.md Timpul.md11 septembrie 2025
0 76

Liderii Ligii Orașelor și Comunelor au mers într-o vizită la Washington, acolo unde au avut o întrevedere cu congresmanul american Mike Lawler. Participanții au discutat „despre viitorul democratic al R. Moldova”.

Întrevederea a avut loc în cadrul unei recepții la Capitoliu, la care a participat și ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru.

„Mi-am început ziua întâlnindu-mă cu mândri lideri moldoveni – Alexandru Bujorean, Anatolie Dimitriu și Vitalie Marinuța – pentru a discuta despre viitorul democratic al Moldovei. În această seară, m-am alăturat colegilor mei din House Romanian Caucus la o recepție pe Capitol Hill și m-am bucurat să-l revăd pe prietenul meu, ambasadorul Andrei Muraru” a declarat congresmanul republican.

În context, Mike Lawler a reiterat că Statele Unite trebuie să continue să fie alături de cetățenii R. Moldova și ai României în apărarea democrației și în rezistența împotriva agresiunii ruse.

