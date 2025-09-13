Actualitate

Ion Ceban, filat de polițiștii lui Cernăuțeaunu. Primarul Capitalei acuză acte de poliție politică

Photo of Timpul.md Timpul.md13 septembrie 2025
0 334

Primarul Ion Ceban a surprins un echipaj de Poliție lângă locuința sa. Edilul susține că oamenii legii i-au fotografiat poarta și, pentru asta, le-a cerut explicații.

Primarul Chișinăului a filmat interacțiunea cu Poliția și a publicat imaginile pe rețelele sociale.

„Așa o situație de dimineață în fața casei mele. Sâmbătă, nicio mașină parcată și nici poarta nu a fost blocată. Concluzia o faceți singuri. Vreau să cred că astfel de acțiuni nu sunt intenționate”, a scris Ceban.

Întrebați de ce se află lângă domiciliul său, polițiștii au răspuns că a fost înregistrată o solicitate 112.

„Am primit solicitare 112….mașini erau parcate acolo la dumneavoastră, blocare de acces”, au spus polițiștii, adăugând că au făcut fotografii „ca dovadă că nicio mașină nu bloca poarta”.

Photo of Timpul.md Timpul.md13 septembrie 2025
0 334
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *