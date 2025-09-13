Ion Ceban, filat de polițiștii lui Cernăuțeaunu. Primarul Capitalei acuză acte de poliție politică

Primarul Ion Ceban a surprins un echipaj de Poliție lângă locuința sa. Edilul susține că oamenii legii i-au fotografiat poarta și, pentru asta, le-a cerut explicații.

Primarul Chișinăului a filmat interacțiunea cu Poliția și a publicat imaginile pe rețelele sociale.

„Așa o situație de dimineață în fața casei mele. Sâmbătă, nicio mașină parcată și nici poarta nu a fost blocată. Concluzia o faceți singuri. Vreau să cred că astfel de acțiuni nu sunt intenționate”, a scris Ceban.

Întrebați de ce se află lângă domiciliul său, polițiștii au răspuns că a fost înregistrată o solicitate 112.

„Am primit solicitare 112….mașini erau parcate acolo la dumneavoastră, blocare de acces”, au spus polițiștii, adăugând că au făcut fotografii „ca dovadă că nicio mașină nu bloca poarta”.