Lilian Carp: Dodon s-ar teme de declarațiile lui Plahotniuc în dosarul „Kuliok”

Deputatul PAS Lilian Carp, martor al acuzării în dosarul „Kuliok”, a declarat că Igor Dodon s-ar teme de eventualele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc în instanță. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8.

Carp a spus că Dodon și-ar fi schimbat comportamentul public după ce Plahotniuc a anunțat că este gata să vină ca martor în dosar. Potrivit deputatului, inițial Dodon ar fi dat de înțeles că îl așteaptă pe Plahotniuc și se arăta sigur pe sine, însă ulterior, după ce fostul lider democrat a confirmat că se va prezenta, apărătorii lui Dodon ar fi contestat oportunitatea audierii acestuia.

În același context, Carp a menționat că avocații lui Dodon au calificat drept ilegală decizia Curții Supreme de Justiție de a-l cita pe Vladimir Plahotniuc și pe fostul său consilier Serghei Iaralov în calitate de martori ai acuzării.

Deputatul PAS a mai afirmat că Plahotniuc ar fi parte a presupusului act de corupție și, în opinia sa, acesta nu ar trebui să aibă doar statut de martor, ci ar trebui să se autodenunțe.

La rândul său, fostul deputat Iurie Reniță, martor al acuzării și autorul publicării imaginilor video în care apare sacoșa neagră, a declarat că dosarul riscă să fie tergiversat după reluarea lui de la zero. Reniță a apreciat că „kuliokul” a devenit simbolul corupției și a spus că este îngrijorat de evoluția procesului.

Atât Lilian Carp, cât și Iurie Reniță au menționat că nu ar avea declarații noi de făcut în fața instanței.

Un alt scenariu a fost prezentat de președintele Partidului Schimbării, Ștefan Gligor. Acesta a declarat că nu exclude posibilitatea ca Vladimir Plahotniuc să facă declarații favorabile lui Igor Dodon, invocând informații potrivit cărora fostul lider democrat ar fi fost de cel puțin două ori la Moscova și s-ar fi întâlnit cu Dmitri Kozak, discutând inclusiv despre alegerile parlamentare.

Totodată, Gligor a subliniat că statutul de martor nu ar trebui să îl scutească pe Plahotniuc de răspundere penală. Potrivit lui, procurorii ar avea obligația de a-l investiga și de a-l acuza inclusiv de dare de mită, iar în acest dosar ambii protagoniști ar trebui să fie inculpați.