Lilian Darii, rechemat pentru consultări după explozia dronei la Crocmaz

Ministerul Afacerilor Externe îl recheamă pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, după ce un aparat de zbor de tip „dronă-rachetă” a căzut și a explodat în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.

MAE califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Ministerul afirmă că incidentul a pus în pericol siguranța cetățenilor și subliniază că Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității țării și a întregii regiuni.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aparatul a explodat la aproximativ 2,5 metri deasupra solului, după ce a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Schijele rezultate s-au împrăștiat pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării. Nu au fost înregistrate victime. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului.