Politică

Lilian Darii, rechemat pentru consultări după explozia dronei la Crocmaz

Photo of Timpul.md Timpul.md10 august 2026
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Ministerul Afacerilor Externe îl recheamă pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, după ce un aparat de zbor de tip „dronă-rachetă” a căzut și a explodat în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.

MAE califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Ministerul afirmă că incidentul a pus în pericol siguranța cetățenilor și subliniază că Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității țării și a întregii regiuni.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aparatul a explodat la aproximativ 2,5 metri deasupra solului, după ce a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Schijele rezultate s-au împrăștiat pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării. Nu au fost înregistrate victime. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului.

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Photo of Timpul.md Timpul.md10 august 2026
1 580
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

1 comentariu

  1. Si daca a fost ucraineană că dacă au lovit-o hoholii si a deviat la Crocmaz aia este ! Doar nu s-o oprii razboiu’ ca a căzut o dronă în RM.

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