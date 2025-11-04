Raport extindere UE: Moldova și Ucraina pot deschide deja jumătate din dosarele de negocieri

Bruxelles – In raportul său anual privind extinderea, care va fi publicat în 4 noiembrie, Comisia Europeană își menține analiza conform căreia Ucraina și Moldova sunt gata să deschidă acum trei din cele șase mari dosare de negocieri cu UE. Raportul, consultat de RFI, va fi adoptat marți de colegiul comisarilor europeni, la Bruxelles, cu recomandarea ca cele două state să continue lupta anti corupție care este „esențială”.

„Comisia reamintește evaluarea sa conform căreia clusterele drepturilor fundamentale, piața internă și relațiile externe pot fi deschise”, se spune în proiectul de raport văzut de RFI.

„Menținerea unui angajament ferm față de implementarea măsurilor anticorupție în domeniul statului de drept, inclusiv lupta împotriva corupției, este esențială”, se adaugă apoi.

Cele două țări sunt însă pe nivele diferite de percepție în interiorul UE, unde niciun stat nu se opune ca atare aderării Moldovei, dar în privința Ucrainei, Olanda, Franța și Ungaria au diferite rezerve.

„Moldova a progresat pe calea aderării cu o viteză accelerată și și-a aprofundat semnificativ cooperarea cu UE, în ciuda amenințărilor hibride continue și a încercărilor de a destabiliza țara și parcursul său către UE. Angajamentul ferm al Moldovei față de aderarea la UE a fost, de asemenea, reconfirmat prin alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, care au dus la o majoritate ferm angajată să promoveze calea țării către UE.”

Să ne oprim puțin asupra acestui paragraf.

Moldova performează deci bine, fără hopuri și fără incidente. Mai mult, ceea ce se amintește, fără a se explica aici, este că Moldovei i s-a promis de la Bruxelles în vară deschiderea negocierilor anul acesta, dacă alegerile din 28 septembrie se petrec bine.

Alegerile au venit și au și trecut cu bine, dar iată-ne deja în luna noiembrie fără niciun progres tangibil.

E drept, UE i-a mai dat Moldovei mici încurajări ca acestea, relatate în textul raportului:

„Primul summit UE-Moldova din 4 iulie 2025 a deschis un nou nivel de cooperare și integrare. În paralel, au fost făcuți pași concreți pentru integrarea treptată a Moldovei în părți cheie ale pieței unice, inclusiv în domeniul „Roam like at home” la 1 ianuarie 2026.”

In rest, nimic.

Moldova, fiind gestionată la pachet cu Ucraina, nu poate pentru moment depăși situația actuală în care se vede stând pe loc din cauza Ungariei – care se opune aderării Ucrainei – și a Olandei care este din nou reticentă.

Ideea germană de a conturna poziția Ungariei oferind viitoarelor membre doar un statut inferior în cadrul UE a fost respinsă de Olanda. „Să n-o luam pe scurtătură”, a declarat în urmă cu o lună premierul olandez Dick Schoof, care știind opinia electoratului de dreapta, se ferește de aranjamente de culise. De altfel, ne amintim că deja în 2016, Olanda a respins prin referendum apropierea Ucrainei de UE.

In plus, Franța privilegiază mai departe ideea unei Uniuni Politice, adică a unei anti camere europene unde să fie plasate statele din Balcanii de Vest, Ucraina, Moldova și altele care nu vor deveni niciodată state membre UE.

Iar ideea de a lăsa Moldova să treacă înaintea Ucrainei este mai departe blocată de statele baltice care se tem că în acest fel Ucraina va fi uitată pentru multă vreme apoi.

Prin urmare, în ciuda unui raport tehnic bun și a încurajărilor date de serviciile extindere ale Comisiei Europene, Moldova nu progresează. Iar problema nu poate fi rezolvată la nivelul Comisiei, ci doar la cel al statelor membre.