Tănase critică Guvernul Munteanu: „România lipsește complet din programul de guvernare”

Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, avertizează că noul Guvern condus de Alexandru Munteanu comite o eroare diplomatică gravă: România, cel mai important partener strategic al Republicii Moldova, nu este menționată nici măcar o dată în programul oficial de guvernare. Documentul, întins pe 15 pagini, tratează relațiile externe doar în termeni vagi, făcând referire generală la „țările membre ale Uniunii Europene”, fără nicio trimitere concretă la București.

Tănase consideră că această omisiune ridică semne de întrebare asupra priorităților reale ale noului executiv. El amintește că România a fost în ultimii ani principalul sprijin pentru Republica Moldova — de la interconectările energetice și proiectele de infrastructură transfrontaliere, până la asistența financiară și susținerea diplomatică pe scena internațională.

În opinia sa, eliminarea oricărei referințe la România din programul de guvernare nu poate fi justificată nici prin economie de spațiu, nici prin retorică tehnică. Ea arată, spune Tănase, fie o neglijență gravă, fie o schimbare de ton politic care ar putea afecta relațiile bilaterale și încrederea reciprocă.

România a investit masiv în modernizarea școlilor, spitalelor și infrastructurii din Moldova, iar colaborarea dintre cele două state a fost considerată o ancoră strategică pentru stabilitatea regională. Lipsa menționării Bucureștiului într-un document care trasează direcțiile viitorului guvern ridică, potrivit experților, semne de întrebare asupra orientării externe a Cabinetului Munteanu.

Pentru o guvernare care își asumă parcursul european, spun analiștii, a ignora partenerul care a susținut constant acest drum poate fi mai mult decât o scăpare — poate fi un semnal politic.