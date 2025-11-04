Moldova introduce garanția pentru ambalaje: doi lei înapoi pentru fiecare sticlă returnată

Republica Moldova face un pas important spre economia circulară și protejarea mediului. Guvernul a aprobat lansarea Sistemului de Depozit pentru Ambalaje, care va permite cetățenilor să returneze sticlele, dozele metalice și recipientele din plastic, primind în schimb câte doi lei pentru fiecare bucată. Este una dintre cele mai așteptate reforme ecologice din ultimii ani, menită să reducă poluarea și să încurajeze reciclarea.

Potrivit Ministerului Mediului, sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului unic. Punctele de colectare vor fi instalate lângă magazine și supermarketuri, urmând să funcționeze după același program ca unitățile comerciale. Ambalajele vor putea fi returnate fără bon fiscal, iar recompensa va fi oferită fie în numerar, fie sub formă de tichet valoric.

Autoritățile promit o campanie națională de informare pentru ca oamenii să înțeleagă exact cum funcționează noul sistem. Scopul este ambițios: colectarea a cel puțin 80% din ambalajele puse pe piață în primii trei ani de implementare. Astfel, zeci de mii de tone de plastic, aluminiu și sticlă ar putea fi reintroduse în circuitul economic în loc să ajungă la groapa de gunoi.

Modelul este inspirat din experiența Germaniei și României, unde sistemul de garanție a redus poluarea cu peste 70% și a transformat reciclarea într-un gest cotidian. În Moldova, impactul ar putea fi uriaș: mai puține deșeuri, orașe mai curate și o atitudine responsabilă față de mediu.

Pentru prima dată, statul oferă nu doar un mesaj ecologic, ci și o motivație concretă pentru cetățeni — doi lei pentru fiecare gest de responsabilitate. O schimbare mică, dar cu efecte mari asupra viitorului verde al Moldovei.