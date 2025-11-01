Politică
Lista celor 14 ministere, aprobată de majoritatea PAS, la ședința Parlamentului. Opoziția nu a votat
Lista celor 14 ministere a fost aprobată astăzi, 31 octombrie, la ședința Parlamentului. 55 de deputați și-au acordat votul de încredere.
Lista cabinetului și a celor 14 ministere:
- Eugen Osmochescu – viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării;
- Vladimir Bolea – viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- Cristina Gherasimov – viceprim-ministru pentru integrare europeană;
- Mihai Popșoi – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe;
- Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare;
- Dan Perciun – ministrul al Educației și Cercetării;
- Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare;
- Daniela Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne;
- Vladislav Cojuhari – ministrul al Justiției;
- Andrian Gavriliță – ministrul Finanțelor;
- Natalia Plugaru – ministru al Muncii și Protecției Sociale;
- Emil Ceban – ministru al Sănătății;
- Gheorghe Hajder – ministru al Mediului.
- Anatolie Nosatîi – ministru al Apărării.
Pe data de 28 octombrie, candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a publicat lista cabinetului de miniștri cu care va merge în Parlament.