Lista celor 14 ministere, aprobată de majoritatea PAS, la ședința Parlamentului. Opoziția nu a votat

Lista celor 14 ministere a fost aprobată astăzi, 31 octombrie, la ședința Parlamentului. 55 de deputați și-au acordat votul de încredere.

Lista cabinetului și a celor 14 ministere:

Eugen Osmochescu – viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării; Vladimir Bolea – viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Cristina Gherasimov – viceprim-ministru pentru integrare europeană; Mihai Popșoi – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe; Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare; Dan Perciun – ministrul al Educației și Cercetării; Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare; Daniela Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne; Vladislav Cojuhari – ministrul al Justiției; Andrian Gavriliță – ministrul Finanțelor; Natalia Plugaru – ministru al Muncii și Protecției Sociale; Emil Ceban – ministru al Sănătății; Gheorghe Hajder – ministru al Mediului. Anatolie Nosatîi – ministru al Apărării.

Pe data de 28 octombrie, candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a publicat lista cabinetului de miniștri cu care va merge în Parlament.