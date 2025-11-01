Politică

Lista celor 14 ministere, aprobată de majoritatea PAS, la ședința Parlamentului. Opoziția nu a votat

Timpul.md, 1 noiembrie 2025
Lista celor 14 ministere a fost aprobată astăzi, 31 octombrie, la ședința Parlamentului. 55 de deputați și-au acordat votul de încredere.

Lista cabinetului și a celor 14 ministere:

  1. Eugen Osmochescu – viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării;
  2. Vladimir Bolea – viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
  3. Cristina Gherasimov – viceprim-ministru pentru integrare europeană;
  4. Mihai Popșoi – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe;
  5. Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare;
  6. Dan Perciun – ministrul al Educației și Cercetării;
  7. Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare;
  8. Daniela Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne;
  9. Vladislav Cojuhari – ministrul al Justiției;
  10. Andrian Gavriliță – ministrul Finanțelor;
  11. Natalia Plugaru – ministru al Muncii și Protecției Sociale;
  12. Emil Ceban – ministru al Sănătății;
  13. Gheorghe Hajder – ministru al Mediului.
  14. Anatolie Nosatîi – ministru al Apărării.

Pe data de 28 octombrie, candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a publicat lista cabinetului de miniștri cu care va merge în Parlament.

