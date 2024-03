Lista la europarlamentare pregătită de PSD și PNL: 3 surprize majore

Liderii PSD și PNL negociază lista comună pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, alegeri la care cele două partide vor candida pe listă comună. Candidatul comun care va deschide această listă, conform surselor noastre este Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România. De asemenea, pe liste se regăsesc și surprize: din partea PNL ar fi jurnalista Antena 3 CNN, Sabina Iosub, iar din partea PSD ar fi Maria Grapini.

Cine este Ramona Chiriac

Ramona Chiriac este o diplomată cu o carieră solidă începând din anul 2008. A absolvit Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar palmaresul său academic cuprinde două diplome de masterat în domeniul studiilor europene și al administrației publice, obținute la universități din Germania și Olanda, precum și în studii de gen și inegalități, obținute la aceeași universitate din Cluj-Napoca. În plus, a participat la programe executive la universități de prestigiu precum Yale și Cambridge.

Varianta în lucru a candidaților PSD:

Mihai Tudose

Claudiu Manda

Victor Negrescu

Simona Bucura Oprescu

Maria Grapini

Vasile Dîncu

Dragoș Benea

Titus Corlățean / Dan Nica

Gheorghe Cârciu

*Ordinea este aleatorie

Varianta în lucru a candidaților PNL:

Siegfried Mureșean

Rareș Bogdan

Dan Motreanu

Adina Vălean

Alina Gorghiu

Sabina Iosub

Daniel Buda

Vasile Blaga

*Ordinea este aleatorie

Complicata ecuație a alegerilor locale din București

Bazinele electorale tradiționale ale PSD și PNL sunt foarte radicalizate, în vreme ce sondajele recente dezvăluie o competiție strânsă și o serie de scenarii electorale care ar putea redefini alinierile politice tradiționale.

În sondajele comandate până acum, Cristian Popescu Piedone are între 36-37%, până în 39%. Nicușor Dan se situează între 29% și 31%. În acest context, candidații de la AUR și Șoșoacă înregistrează scoruri modeste, de 8%, respectiv 7%. În ciuda faptului că AUR are un potențial de 14% în Capitală, candidatul partidului, Mihai Enache, are doar 8% în sondaje.

Decizii complicate pentru coaliție

Gabriela Firea se situează în sondaje în zona 28-29%, potrivit cercetătorilor comandate de PSD. Deși procentele sunt sensibil egale cu cele ale lui Nicușor Dan, Firea nu ar putea să-l învingă pe actualul primr pentru că generează sentimente negative într-o zonă prea consistentă a electoratului.

Sebastian Burduja are în sondaje în jur de 12-14%, potrivit cercetărilor comandate de PNL, sau în jur de 8%, potrivit sondajelor PSD.

Ionuț Lupescu, o variantă-surpriză aruncată în discuții, ar avea 20-22% în sondaje.

Pe vot politic, PSD are o susținere de 32% în Capitală, iar PNL ar avea în jur de 15%.

Scenariul cu Firea candidat comun

Scenariile de candidatură comună aduc în prim-plan dileme strategice cruciale pentru ambele tabere. În cazul unei candidaturi comune cu Gabriela Firea, un număr semnificativ de liberali bucureșteni ar opta pentru Nicușor Dan sau Cristian Popescu Piedone, reflectând dorința electoratului de a menține o orientare liberală în conducerea capitalei.