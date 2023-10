LIVE. Punctul de frontieră dintre Egipt și Gaza s-a deschis: Primele camioane cu ajutoare umanitare intră în fâșie

Ora 10.23: Punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt s-a deschis și primele camioane cu ajutoare umanitare intră în fâșie, anunță G4media.ro.

20 trucks with humanitarian aid is now entering Gaza through Rafah Border Crossing.#Gaza #Egypt pic.twitter.com/vNWHf4VEcl

— Khaled Yousry (@KhaledYousry22) October 21, 2023