Locuitorii din Căușeni vor plăti mai mult pentru apă și canalizare: Ce tarife a aprobat ANRE

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare prestate de Î.M. „Apă-Canal Căușeni”.

„În urma analizei economico-financiare efectuate, ANRE a aprobat pentru Î.M. „Apă-Canal Căușeni” următoarele tarife pentru anul 2025:

– Alimentare cu apă potabilă – 27,24 lei/m3 – tarif mai mic cu 1,24 lei/m3 față de cel solicitat de operator. Comparativ cu tariful actual, acesta este mai mare cu 7,31 lei/m3 pentru consumatorii casnici și cu 0,69 lei/m3 pentru cei noncasnici.

– Canalizare și epurare apelor uzate – 27,97 lei/m3 – cu 8,0 lei/m3 mai mic decât tariful solicitat, dar cu 4,86 lei/m3 mai mare față de tariful actual”, se arată în comunicatul emis de ANRE.